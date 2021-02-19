الاتحاديون يستعدون لانتخابات 2021

ينتظر أن يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاءات تنظيمية للحسم الأولي في طريقة الدخول إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذا حسم خطة العمل.

وكشفت مصادر هسبريس أن حوارات تجرى بشكل غير رسمي لنزول إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، كمرشح للبرلمان، بالإضافة إلى ترشيح ابنه، حيث ستوزع ترشيحاتهما على دوائر كبرى في العاصمة. كما يتم البحث عن إمكانية ترشيح ابن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الذي يعرف أن استمراره على رأس مجلس النواب قد يصطدم بعدة عقبات سياسية.

يذكر أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي يدافع عن احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ضد حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، والذي يدافع عن احتساب القاسم الانتخابي بناء على قاعدة الأصوات الصحيحة، في إطار ما يسميه “إمكانية حصول الاتحاد الاشتراكي على الرتبة الأولى في الانتخابات”.