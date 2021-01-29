الاتحاد الأوروبي يبرئ لقاح "فايزر" من وفيات

أكدت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة أن لا علاقة بين لقاح “فايزر/بايونتيك” وحالات الوفاة التي سجّلت في أوساط أشخاص تلقوه وأنه لا يتسبب بآثار جانبية جديدة، وذلك بناء على أولى البيانات المرتبطة بإطلاقه.

وقالت الوكالة إنها اطلعت على الوفيات التي سجّلت بما فيها تلك التي حصلت في أوساط عدد من المسنين، و”خلصت إلى أن البيانات لا تظهر علاقة للأمر بتلقي لقاح فايزر، ولا تثير الحالات أي قلق بشأن السلامة”.