الاتحاد الأوروبي يبرئ لقاح "فايزر" من وفيات

الاتحاد الأوروبي يبرئ لقاح "فايزر" من وفيات
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 29 يناير 2021 - 11:11

أكدت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة أن لا علاقة بين لقاح “فايزر/بايونتيك” وحالات الوفاة التي سجّلت في أوساط أشخاص تلقوه وأنه لا يتسبب بآثار جانبية جديدة، وذلك بناء على أولى البيانات المرتبطة بإطلاقه.

وقالت الوكالة إنها اطلعت على الوفيات التي سجّلت بما فيها تلك التي حصلت في أوساط عدد من المسنين، و”خلصت إلى أن البيانات لا تظهر علاقة للأمر بتلقي لقاح فايزر، ولا تثير الحالات أي قلق بشأن السلامة”.

آثار جانبية الاتحاد الأوروبي الوفيات لقاح فايزر

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‫تعليقات الزوار

1
  • متابع
    الجمعة 29 يناير 2021 - 11:19

    وها لقولنا هاهو بدا يبان مفعول اللقاح للعلم هذا لقاح فايزر يعني أمريكي اذن ما بالك بصيني والهندي اللهم احفظنا واحفظ والدينا وأبناء شعبنا امين

    1
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