الاتحاد الأوروبي يدعم تصدي المغرب للجائحة

أعرب الاتحاد الأوروبي، بصفته أحد المانحين الأساسيين لمبادرة “كوفاكس” العالمية، عن ارتياحه بعد تلقي المملكة المغربية 307.200 جرعة لقاح مضاد لفيروس “كوفيد-19” من أصل 1.608.000 جرعة تم تحديدها سابقا في هذا الإطار.

وستساهم هذه الدفعة الأولى والدفعات التي ستليها خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أوردته مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط، في “تعزيز حملة التلقيح التي انخرطت فيها السلطات المغربية بعزم وإرادة”.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بشركاء المنظمة العالمية للصحة وصندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة (يونيسف)، وكل المساهمين الآخرين في مبادرة “كوفاكس”.

وأضافت المندوبية: “قبل سنة، عرض الاتحاد الأوروبي خطته من أجل استجابة عالمية لدعم جميع البلدان في مواجهة جائحة ‘كوفيد-19’. في هذا السياق، قدم الاتحاد دعما ماليا للمغرب قدره 5 مليارات درهم تقريبا، دعماً للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، وخاصة لفائدة القطاعات الحيوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتربية”.

وشددت مندوبية الاتحاد الأوروبي على أن الجائحة لم تذهب بعد، والتضامن الأوروبي مازال مستمرا، موردة أن هذا التضامن يتجلى في تضافر موارد الاتحاد ودوله الأعضاء ومؤسساته المالية في إطار “فريق أوروبا”.

وبرسم سنة 2021، مازال الاتحاد الأوروبي ملتزماً إلى جانب المغرب في إطار شراكتهما المتواصلة والدعم الذي يقدمه للمملكة من أجل التصدي للتداعيات الصحية والسوسيو-اقتصادية لهذه الجائحة.

ويعمل “فريق أوروبا” على ضمان حصول كل البلدان وبشكل عادل على اللقاحات، ويبحث إمكانيات تعزيز قدرة الإنتاج المحلي للقاح.