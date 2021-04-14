الاتحاد الأوروبي يدعم تصدي المغرب للجائحة

أعرب الاتحاد الأوروبي، بصفته أحد المانحين الأساسيين لمبادرة “كوفاكس” العالمية، عن ارتياحه بعد تلقي المملكة المغربية 307.200 جرعة لقاح مضاد لفيروس “كوفيد-19” من أصل 1.608.000 جرعة تم تحديدها سابقا في هذا الإطار.
وستساهم هذه الدفعة الأولى والدفعات التي ستليها خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أوردته مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط، في “تعزيز حملة التلقيح التي انخرطت فيها السلطات المغربية بعزم وإرادة”.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بشركاء المنظمة العالمية للصحة وصندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة (يونيسف)، وكل المساهمين الآخرين في مبادرة “كوفاكس”.
وأضافت المندوبية: “قبل سنة، عرض الاتحاد الأوروبي خطته من أجل استجابة عالمية لدعم جميع البلدان في مواجهة جائحة ‘كوفيد-19’. في هذا السياق، قدم الاتحاد دعما ماليا للمغرب قدره 5 مليارات درهم تقريبا، دعماً للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، وخاصة لفائدة القطاعات الحيوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتربية”.
وشددت مندوبية الاتحاد الأوروبي على أن الجائحة لم تذهب بعد، والتضامن الأوروبي مازال مستمرا، موردة أن هذا التضامن يتجلى في تضافر موارد الاتحاد ودوله الأعضاء ومؤسساته المالية في إطار “فريق أوروبا”.
وبرسم سنة 2021، مازال الاتحاد الأوروبي ملتزماً إلى جانب المغرب في إطار شراكتهما المتواصلة والدعم الذي يقدمه للمملكة من أجل التصدي للتداعيات الصحية والسوسيو-اقتصادية لهذه الجائحة.
ويعمل “فريق أوروبا” على ضمان حصول كل البلدان وبشكل عادل على اللقاحات، ويبحث إمكانيات تعزيز قدرة الإنتاج المحلي للقاح.
اتحاد الاروبي للنفاق. 300.000 جرععة من اصل 1.600.000 التي ادينا ثمنها ل” المنظمة العالمية للصحة”. المغرب يجب عليه فتح ابوابه للصين و روسيا بدل الدول المنافقة التي لا ترعى إلا مصالحها.
تبارك الله دعم ب 5 مليار ات درهم . الخير والبركة .
دعم باللقاحات . كمية مهمة مهمة جدا . والنوع ماهو؟؟.
الدعاء قبل الدواء اللهم يارب السماوات والأراضين ومدير الخلائق اجمعين وببركة هاد الشهر الفضيل ان ترفع عنا وعن الأمة الإسلامية وعن الإنسانية جمعاء هد الوباء نعلم أن هدا جند من جنودك تصلته على من تشاء فنحن عبادك لا حول لنا ولا قوة الا بك فارحم ضعفنا واشفي مرضانا وارحم موتانا انك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إلى متتبع رقم 1 :
السياسة و الدبلوماسية و كذالك التجارة بين الدول لا تبنى على أسس العاطفة و حسن النية ! العلاقات ببن الدول تبنى على أساس المصالح ! و عليه فالمغرب نوع شراكاته منذ بداية الألفية ولم يعد يضع كل بيضه في سلة واحد كما كان في السابق ! و هذا التنوع في الشراكات هو الذي جعل المغرب يفرض شروطه على طاولة المفاوضات و خلق لنفسه بذالك سيادة في اتخاد القرارات نوعية ! المغرب له شراكات مع أروبا و إفريقيا و آسيا وحتى أمريكا الشمالية منها و الجنوبية مع دول عظمى و كذلك الدول الظعيفة و النامية وكل هذا بفظل الله و بفظل حنكة الملك محمد السادس و معاونيه من الخبراء و المستشارين في جميع المجالات
الجاءحة أسقطت الأقنعة…حقوق الإنسان ما هي إلا شعارات و خير دليل على ذلك تصرفات الدول العظمى تجاه باقي دول العالم في موضوع توزيع لقاحات كورونا حيث ان الدول العظمى استحودت على سوق اللقاحات لتطعيم مواطنيها اولا و على حساب الشعوب المستضعفة