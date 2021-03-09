الاتحاد الأوروبي يقبل تجريد انفصاليين من الحصانة

الاتحاد الأوروبي يقبل تجريد انفصاليين من الحصانة
صورة: أرشيف
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:31

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح تجريد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوجديمون، واثنين من المتبنين لنفس أطروحته، من حصانتهم بوصفهم أعضاء في المؤسسة التشريعية، وهو ما قد يسمح بتسليمهم إلى إسبانيا.

وفي ثلاث جولات منفصلة للتصويت بشأن بوجديمون، ووزير الصحة السابق في كاتالونيا توني كومين، ووزيرة التعليم السابقة في الاقليم نفسه كلارا بونساتي، صوت أكثر من 400 برلماني في الاتحاد الأوروبي لصالح تجريدهم من الحصانة، بينما أقل من 250 عضوا قالوا “لا”.

وكان الرئيس الأسبق لحكومة كاتالونيا الإقليمية قد فر  إلى بلجيكا، بعد أن تدخلت مدريد ضد الاستفتاء غير القانوني بشأن استقلال كتالونيا، والذي أجري في أكتوبر 2017.

أطروحة الانفصال استقلال كاتالونيا البرلمان الأوروبي الحصانة النيابية

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‫تعليقات الزوار

30
  • ولد حميدو
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:35

    و في المقابل اسبانيا تحمي قطاع الطرق عندها و تتغاضى عن تهجمهم على القنصليات المغربية

    70
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  • الى القاتل .. وين حقوقي وين
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:35

    محكمة العدل الأوربية تصدم الجزائر وتنزع عن البوليساريو أي صفة للتحدث بإسم الصحراويين المغاربة

    وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.

    زنقة 20. الرباط

     
    03 – 03 – 2021

    26
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  • نعمم
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:39

    يجب على المغرب استغلال هذا المعطى الجديد في تعاطي الاتحاد الأوروبي مع انفصاليي أسبانيا في محاججتهم به بخصوص انفصاليي البوليزايو والضغط عليهم به و عدم ترك الفرصة تمر دون استغلالها لصالح القضية الو طنية
    الله الوطن الملك

    50
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  • الباعمراني،،
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:40

    المغرب رقم صعب على اعداءه،،،
    والهزاءم السياسية تتلاحق تباعا على عصابة البوليزاريو وصنيعتها ،،،
    كل مابني عن باطل فهو باطل،،

    28
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  • حسام
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:40

    سبحان الله حلال علينا حرام عليكم، يساندون الانفصاليين عندنا و يعتقلونهم في بلادهم ، و حتى البرلمان الاوروبي يساند الانفصاليين و يطالب بمنع وصول منتجات صحرائنا الى اوروبا و في نفس الوقت يسحب حصانته من شخص يطالب بالاستقلال ، و تقرير المصير فالمغرب لضمان حقوق الشعوب و فاسبانيا تدوي ترعف، الله يعطينا وجوهكم

    29
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  • ولد حميدو
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:42

    يضغطون على المغرب في جميع الامور و لكن عندما تمس سيادة بلدانهم فليس هناك لا حقوق الانسان و لا حيوان

    34
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  • عبدالرحمن
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:43

    حلال عليهم حرام علينا
    يجب على المغرب أن يركب على وتر هذا الخبر وأن يستثمر هذا الحدث لصالحه

    29
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  • Said
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:44

    الجزائر التي تقول بأنها تقف مع الشعوب التي تريد تقرير مصيرها ولكن لا نجدها تفعل ذلك الا مع الصحراء المغربيةفثبا لها من دولة منافقة متخلفة لم تستطع تأسيس دولة مدنية وتعاكس منهم احسن واقوى منها وأجدر في التاريخ.

    32
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  • Imad
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:46

    الإتحاد الأروبي ضد تقسيم إسبانيا ومع تقسيم المغرب ! الحمد لله توضحت الأمور للعميان وأصحاب أروبا الحضارة والتقدم والديمقراطية! اللهم شتتهم واجعل كيدهم في نحورهم

    22
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  • رشيد
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:46

    حرام عليهم حلال علينا يريدون تقسيم المغرب ويمنع على إسبانيا يجب أن يلعب المغرب على هذه النقطة ويطلب إعتقال زعيم البوليساريو

    19
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  • جمال
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:46

    الاتحاد الاوروبي منافق حلال علي حرام عليكم يرفضون الحركة الانفصالية الكاتولونية ويتلونون مع عصابة البوليساريو. ازدواجية الخطاب لابتزاز المغرب لذاك على المملكة ان تكون حازمة في هذة الشان معي او ضدي والمصالخ بيننا. لا نقبل الوصايا من احد .

    15
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  • ماروك رويال
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:47

    حلال عليكم حرام علينا يريدون تمزيق وطننا والحفاظ على وحدة اوطانهم كم أنتم منافقون يا ايها الغرب الجبان ولكن هيهات سنعود بقوة انشاء الله

    15
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  • ben
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:47

    حلاال عليكم؟حرام علي الاخرين؟لكن هاذا فال جيد بحيت سوف يستنبط منو كذالك ما يخص المرتزقة ان شاء الله!

    9
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  • كتامي
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:49

    هذا البرلمان هو نفسه الذي يستقبل مرتزقة البوليزاريو ويطبل ويزمر لهم، هذه هي الديمقراطية في أبهى حللها !!!، عالم الله شحال كتخسر ليهم ديك العصابة دالعسكر الجزائري من زبابل د الفلوس،

    13
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  • عبداللطيف
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:51

    كيف لهم ان يحاربوا الانفصال في اسبانيا وكل اوروبا ويدعمونه في المغرب ؟

    10
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  • ابن بلده
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:56

    اوروبا قارة المصالح و ازدواجية المواقف، ما ترضاه لغيرها من تشتت، تدفعه عن نفسها…
    ضعفنا الاقتصادي والسياسي هو ما وصعنا بين مخالب هؤلاء المتعجرفين الانانيين.

    6
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  • مغربي حر
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:57

    حافظوا على وحدة بلدانكم الأوروبية.اما البلدان العربية فمزقوا الممزق و فرقوا المفرق. و قسموا المقسم.

    6
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  • من الأقاليم الجنوبية
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:57

    مزيان.
    اوراق في صالح المغرب.
    رغم أن المغرب لم يعد ينتظر هدايا من أحد. بل ينتزع المواقف والدعم.
    نتمنى من الول الاوروبية ألا تكيل بمكيالين.

    8
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  • samir
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:01

    لمادا لا يتم تجاهل الزناديق متل دعاة الانفصال متل غالي

    5
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  • oujdi
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:02

    faite ce que je vous dis et ne faites pas ce je fais

    4
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  • [email protected]
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:02

    هم يحاربون الانقسام والانفصال والتفرقة داخل قارتهم العجوز ويايدون الانفصال عندنا بدعوى حق تقرير مصير الشعوب هده هي أوروبا الإمبريالية فما هي ردة فعل بوديموس عن هده الواقعة

    10
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  • Samir almaghribi
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:03

    إزدواجية المواقف والقرارات كالعادة (والله إعطينة وجهكم حلال عليكم حرام علينا)،عاش المغرب من طنجة الى لكويرة موحد شامخ برجاله ونسائه إلى يوم الدين.

    8
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  • الحساني
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:12

    حان الوقت أيضا لرفع التعاطف مع الأنفصالي براهيم الرخيص واعتقاله في أقرب وقت ليدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها في حق الصحراويون المغاربة الأحرار.

    5
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  • محمد
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:18

    اسبانيا لديها جيران يعرفون حق الجوار ويحبون أن يكونوا أقوياء بجرانهم أما المغرب فلديه جار السوء في الشرق يوريد أن يقزمه
    ويقولون خاوا خوا ألله ينعل إلي مايحشم

    5
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  • abdellah
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:24

    هم يجاربون الانفصال في بلدانهم ويسعون بكل الوسائل لتقسيم الدول الإسلامية وخير دليل السودان والعراق وسوريا واليمن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومصر وفلسطين وكل من فيه قطرة دم من الإسلام. ونحن غارقون في سبات عميق.

    3
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  • لطفي
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:25

    سكان كاطالونيا الذين يريدون الانفصال اكثر من سكان الصحراء عشراة المرات الذين يريدون ان يصبحوا دولة ومع ذلك اوروبا لا تريد تشجيعهم على الانفصال وتتلاعب في قضية المغرب الاولى . الأمن الاسباني ضرب وعنف وسجن الكاتالان ولم تخرج اية منظمة حقوقية لشجب التدخلات العنيفة ولكن إذا دفع الأمن المغربي صحراوية ترفع راية غير مغربية فوق ترابه نصبح مستهدفين

    3
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  • الصنهاجي السلماني
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:25

    حلال على الاتحاد وحرام على المغرب. قمة النفاق. على المغرب ان يقلب الطاولة على أوروبا ويفضح سياستهم المتعجرفة. مصالحهم مصونة بما يسمى البرلمان الأوروبي. ومصالح المغرب يساومونها بما يسمى حقوق الإنسان. هؤلاء لا يصح معهم إلا العين الحمراء !!!

    2
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  • [email protected]
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:27

    على نفس المنهج تجريد انفصالي الداخل ( حيضر النتنة ومن معها)
    تجريدهم من الجنسية المغربية الشريفة و طردهم الى تيندوف ان شاء الله يارب

    3
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  • ضد الضد
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:28

    الغرب المنافق . يدافعون عن تعزيز أراضيهم و يسعون لتمزيق أوطان العرب و المسلمين. و المشكل يسيرون المسلمين أنفسهم بتخريب أوطان جيرانهم .

    1
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  • مغربي امازيغي صحراوي
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:28

    انفصاليين يعيشون داخل بلدهم تنزع عنهم الحصانة في الإتحاد الأوروبي وانفصاليين من أبناء المغرب من طنطان ومراكش وبعضهم لا علاقة لهم بالصحراء المغربية لا تنزع عنهم الحصانة ويدعمون من تحت الطاولة من طرف القوى الإستعمارية لاستدامة الشرخ والتفرقة في المغرب الكبير… هذا هو الكيل بمكيالين و الإنتهازية بعينيها

    3
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