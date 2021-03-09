الاتحاد الأوروبي يقبل تجريد انفصاليين من الحصانة

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح تجريد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوجديمون، واثنين من المتبنين لنفس أطروحته، من حصانتهم بوصفهم أعضاء في المؤسسة التشريعية، وهو ما قد يسمح بتسليمهم إلى إسبانيا.

وفي ثلاث جولات منفصلة للتصويت بشأن بوجديمون، ووزير الصحة السابق في كاتالونيا توني كومين، ووزيرة التعليم السابقة في الاقليم نفسه كلارا بونساتي، صوت أكثر من 400 برلماني في الاتحاد الأوروبي لصالح تجريدهم من الحصانة، بينما أقل من 250 عضوا قالوا “لا”.

وكان الرئيس الأسبق لحكومة كاتالونيا الإقليمية قد فر إلى بلجيكا، بعد أن تدخلت مدريد ضد الاستفتاء غير القانوني بشأن استقلال كتالونيا، والذي أجري في أكتوبر 2017.