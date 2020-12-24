الاتحاد السعودي يفرض غرامة مالية على حمد الله

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية في حق اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، كما غرمت مدرب الفريق روي فيتوريا واللاعب سلطان الغنام.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الخميس، أن الغرامات التي فرضتها لجنة الانضباط على ثلاثي النصر تقدر بمبلغ 95 ألف ريال.

وأضاف التقرير نفسه أن اللجنة قررت معاقبة مدرب النصر بسبب غيابه عن المنطقة الإعلامية عقب مواجهة الرائد في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو الأمر الذي تسبب في تغريمه مبلغ 45 ألف ريال.

كما تعرض اللاعب المغربي حمد الله لغرامة مالية بقيمة 30 ألف ريال بسبب قيامه بمخالفة مماثلة، وهي المخالفة ذاتها التي ارتكبها زميله سلطان الغنام، ليتقرر تغريمه مبلغ 20 ألف ريال.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات التي صدرت بحق ثلاثي النصر قابلة للاستئناف.