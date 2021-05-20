إسرائيل وحماس توافقان على "وقف إطلاق النار"

إسرائيل وحماس توافقان على "وقف إطلاق النار"
صورة: أ.ف.ب
الخميس 20 ماي 2021 - 21:06

أفاد بيان الحكومة الإسرائيلية أن مجلس الوزراء المصغر وافق على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القتال.

وأوردت مصادر إعلامية أن وقف إطلاق النار أحادي الجانب سيبدأ مع الثانية فجر الجمعة، بينما ذكر بيان الحكومة الإسرائيلية أن توقيت نقطة الصفر سيتم الاتفاق عليه لاحقا.

وتحدثت مصادر إعلامية أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أكدتا بدورهما قبول وقف إطلاق النار.

إسرائيل اتفاق غزة وقف إطلاق النار

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‫تعليقات الزوار

17
  • ملاحظ مغربي،
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:14

    كالعادة حتى تنهي اسراءيل عملياتها وتحقق اهدافها كما تحب وتريد،،

    11
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  • ابراهيم
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:18

    انتهت المسرحية ، وافقت الفصائل فلسطنية على الهدنة بدون شروط .
    اين هم اصحاب سنحرر القدس لن نستسلم ،زعماء المقاومة جالسين في قطر و تركيا و يركبون المرسيدس و يسكنون الفندق المصنفة و الضحية شعب اعزل .
    سؤال ما فائدة خرب 11 يوم هل سمعت يوم شعب تحرر بمقاومة بالتقسيط كل سنة اسبوع .
    اذا كانت فصائل الفلسطنية تعقد اتفاقية سلام و اتفاقية تجارية مع اسرائيل فلماذا تلومون الدول الاخرى .
    ستعود حماس و غيرها الى حضن اسرائيل و سيعود الفلسطني يعمل عند اسرائلي و ياخد منه مرتب بالشيكل الاسرائلي و ترجع مصانع النسيج في غزة تنسج الملابس للجنود الاسرائلين الذين يقتلون الابرياء .و سيعود الفلسطني يتكلم في الشبكة الاسرائلية .
    و سيرجع الفلسطنيون المطبعون اصلا بتهمون غيرهم بالتطبيع

    15
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  • موغرابي
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:18

    لماذا وقف إطلاق النار إما النصر أو الموت هكذا هم الفلسطينيون الأحرار. السياسيون يتاجرون بارواح الشهداء هكذا هي السياسة اللعينة من حركة فتح إلى حماس

    -31
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  • صوت من فاس
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:20

    اعطاكم اللّٰه العز والنصر اهل ايها المسلمين المدافعين على الأقصى هذو هما الرجال ارهبتم عدو اللّٰه

    22
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  • ادم
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:20

    و دوك لأطفال لي ماتو، و العائلات لي تشردو، كفاش اتقنع ناس ان القضية كاتباع و لارواح حتى هو كايتباعو

    7
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  • شكيب
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:22

    الاهم شيء خلال هذه الحرب ،اكتشف الفلسطنيون ان تعويلهم على الخليفة الاخواني المزعوم اردوغان بمساعدته هو درب من دروب الخيال و الاحلام .
    اكتشف الفلسطنيون و غيرهم من يعشون الوهم الاردوغاني ان مجرد ظاهرة صوتية .
    اكتشف الفلسطنيون ان لا ايران و لا حزب الله و لا تركيا يرجى منهم خير
    اكتشف الفلسطنيون ان رغم مهاجتهم لمصر و رئيسها لم يجدو غيره بجانبهم حيث قدم لهم الاطباء و سيارات الاسعاف و 500 مليون دولار .
    اكتشفو ان المغرب لم ينسوهم و قدم لهم مساعدات .
    و عليهم ام يوحدو صفوفهم و يرجعوا للحضن العربي بدل الارتماء في الحضن الفارسي

    -3
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  • شهاب النيزكي
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:23

    أتمنى أن تتوقف حماس عن إرسال الصواريخ إلى إسرائيل و تعريض الغزاويين للضربات الانتقامية كما أتمنى أن تنهي إسرائيل احتلالها للضفة الغربية لتأسيس دولة فلسطينية في حدود 1967.
    الآن يجب الشروع في تطوير علاقتنا العسكرية مع إسرائيل لأنها داعم لوحدتنا الترابية حتى قبل تطبيع العلاقات رسميا.
    فليذكرني أحد بتصريح واحد لحماس أو فتح على مغربية الصحراء؟ لم نرد منهم سوى الدعم المعنوي و ليس بالسلاح، لكننا لم نجده.

    -3
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  • امحمدالرباط
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:25

    واقف إطلاق النار بين الصهيونيين وحركة حماس وليس عزة كما كتيتم حماس ادلة الجيش المحتل

    -9
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  • simo
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:27

    الآن انتهت الحرب ولا داعي للخوض لمن يعود الإنتصار، ويجب الآن مساعدة إخواننا الفلسطينيين في إعادة بناء ما ثم تحطيمه . وما نخشاه هو أن يطل علينا بعض المستغلين لهذا النصر الذي حققته المقاومة ويسندونه إليهم خاصة دول الممانعة وتركيا… التي اكتفت بالشعارات والخطابات. وليكن فيلم الجميع أن هذا الإنفاق فهو ثم بوساطة مصر وقطر. المهم النصر للفلسطينيين وليس لأحد آخر وما عليهم فعله هو أن يدفعوا بسخاء للفلسطينيين ليكفروا أن حيادهم.

    -4
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  • محمدين
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:28

    الصهاينة معروفين بالغدر يجب عدم الثقة بهم.. والاتفاق هو مع الفلسطينيين وليس مع غزة .. دائما نستعمل مصطلحات العدو.. ولا ننسى أن القدس والأقصى هو البوصلة ودائما التحرشات الصهيونية بالمقدسيين هي السبب في اندلاع الانتفاضات والحروب

    5
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  • أستاذة وطنية
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:28

    اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وقف إطلاق بعد تخريب وتشريد وتيتيم والعالم العربي مكتوف الأيدي يتفرج

    11
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  • مول البيض
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:32

    الكيان الصهيوني يرفع الراية البيضاء أمام المقاومة و بداية النهاية لكل مشروعهم الإستيطاني و الأحمق من يطبع مع المهزومين العنصريين فوجودهم في فلسطين اقترب من الأفول… وغدا لناظره قريب…

    4
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  • tttt
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:33

    وهدا راجع للتدخل الشخصي لصاحب الجلالة ولجهود ناصر بوريطة وهدا من نتائج التطبيع حيت المغرب بامكانه الدفاع بشكل احسن عن القضية الفلسطينية

    -2
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  • [email protected]
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:39

    يتم قتل الأبرياء لايام وبعد كل هذا يتم وقف القتال .وبعد اشهر نفس السيناريو .قضية القدس خانها الكل حثى بعض الفلسطينيين .من يعوض اهالي القتلى الان . انها العوبة يلعبها الصهاينة وبعض الخونة الفلسطينيين على الشعب الفلسطيني المسكين

    0
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  • elmerhraouimohammed
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:39

    االان بعد أن شبع الكيان الصهيوني وامتلا بطنه بدماء وأشلاء الأطفال والنساء قرر أن يتوقف استراحة شبعان لكي يصوم قليلا ثم يعود إلى الذبح والسلخ واستباحة دماء المدنيين الأبرياء العزل . لكن لمذا سكتت تلك الأصوات النشاج من إدراكنا وايران

    -2
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  • عبدو
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:40

    إلى السيد ابراهيم صاحب التعليق 2 مافائدة هذه الحرب في رمضان والناس صيام واستشهاد عدد كبير من الأبرياء هل كل هذا في نظرك (مسرحية ).

    -1
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  • هزيمة ساحقة للعدو الصهيوني
    الخميس 20 ماي 2021 - 21:40

    إلى 2.هل حققت إسرائيل أهدافها العسكرية؟ حققت أهداف الإبادة الجماعية و تدمير المنشآت المدنية والخدمية! إسرائيل لم تستطع الدخول في مواجهة برية جبنا و خوفا من المقاومين الأشاوس!ضاعت الأرض، ضاع العرض والشرف مع أمثالك!هنئا لنا بالنصر؛ هنيئا للمقاومة!إسرائيل انهزمت على كل المستويات!هزيمة ساحقة للعدو الصهيوني و المتصهينين العرب و العنصريين!

    2
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