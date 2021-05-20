إسرائيل وحماس توافقان على "وقف إطلاق النار"

أفاد بيان الحكومة الإسرائيلية أن مجلس الوزراء المصغر وافق على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القتال.

وأوردت مصادر إعلامية أن وقف إطلاق النار أحادي الجانب سيبدأ مع الثانية فجر الجمعة، بينما ذكر بيان الحكومة الإسرائيلية أن توقيت نقطة الصفر سيتم الاتفاق عليه لاحقا.

وتحدثت مصادر إعلامية أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أكدتا بدورهما قبول وقف إطلاق النار.