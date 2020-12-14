"الاتفاق" يجهز وليد أزارو لمباراة "الفيصلي"

"الاتفاق" يجهز وليد أزارو لمباراة "الفيصلي"
مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 19:51

استعاد الطاقم التقني لنادي الاتفاق السعودي لكرة القدم خدمات الدولي المغربي وليد أزارو، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به في العضلة الخلفية في تدريبات الفريق وأبعدته عن الميادين لثلاثة أسابيع.

وانتظم المهاجم السابق لنادي الدفاع الحسني الجديدي في تدريبات الاتفاق على ملعب عبد الله الدبل بالنادي، تأهبا لخوض المباراة المقبلة أمام المضيف الفيصلي ضمن الأسبوع التاسع بالدوري السعودي للمحترفين.

ورحب المدرب خالد العطوي بعودة المهاجم المغربي، لا سيما أنه يعدّ ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها؛ بالنظر إلى خبرته الكبيرة والإضافة التي يقدمها للمجموعة منذ بداية الموسم الجديد.

ويحتل نادي الاتفاق المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بعد مرور 8 جولات حقق الفوز خلالها في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين بينما تكبد مرارة الهزيمة 3 مرات.

الاتفاق السعودي المهاجم المغربي كرة القدم ملعب عبد الله الدبل وليد أزارو

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