الاحتيال عبر الأنترنت يورط ثلاثينيا بمدينة العرائش

الاحتيال عبر الأنترنت يورط ثلاثينيا بمدينة العرائش
صورة: أرشيف
السبت 13 مارس 2021 - 17:19

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش على النيابة العامة المختصة، اليوم السبت، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وقال بلاغ لولاية أمن طنجة إن المشتبه فيه أقدم على تعريض الضحايا للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم بواسطة إعلانات على الأنترنت بأنه يعتزم تأجير أوعية عقارية بمدينة العرائش مقابل مبالغ مالية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على بطاقتي انتساب لجمعيتين مدنيتين وشارة خاصة بالمرتفقين الذين يزورون مقر ولاية أمنية، تبين أنه احتفظ بها بطرق تدليسية بعد قضاء غرض إداري لدى مصالح الشرطة.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل إحالته على أنظار القضاء.

الأنترنت النصب والاحتيال فرقة الشرطة القضائية مدينة العرائش

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‫تعليقات الزوار

4
  • رسالة إلى أصحاب الامر
    السبت 13 مارس 2021 - 17:32

    كل يوم يزداد عدد الإنات اللواتي سيدخلن جهنم بسبب جرائمهن التي يقترفنها.الا تقولون أن أكثر ساكني جهنم هي المرأة.اوا ها هي إمرأة أخرى تزادت على النساء الاخريات اللواتي سيدخلنها بسبب احتيالها ونصبها على الضحايا

    -19
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  • كيمو
    السبت 13 مارس 2021 - 17:43

    اي جرم اقترفه هذا الشخص فالاوعية العقارية تؤجر مقابل بمبالغ مالية وليس مجانا!!!!

    2
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  • مغربي حر
    السبت 13 مارس 2021 - 17:58

    شكرا ثم شكرا للعيون الساهرة على أمن واستقرار البلاد والمتخصصة للكل نصاب ومحتال ولكل من تسول له نفسه المساس بارزاق الناس

    3
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  • medmod
    السبت 13 مارس 2021 - 18:08

    للتنبيه فقط فوساءل التواصل مملوءة بالمحتالين والدجالين والرقاة وباءعات الهوى . والقوادة والنصب . والاحتيال . والدعايات الكاذبة .واعلانات تكبير القضيب . والمثير في الامر لا زالوا ممارسي هذه الافعال يتزايدون يوما عن يوم ولا حسيب ولا رقيب .

    3
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