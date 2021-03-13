الاحتيال عبر الأنترنت يورط ثلاثينيا بمدينة العرائش

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش على النيابة العامة المختصة، اليوم السبت، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وقال بلاغ لولاية أمن طنجة إن المشتبه فيه أقدم على تعريض الضحايا للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم بواسطة إعلانات على الأنترنت بأنه يعتزم تأجير أوعية عقارية بمدينة العرائش مقابل مبالغ مالية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على بطاقتي انتساب لجمعيتين مدنيتين وشارة خاصة بالمرتفقين الذين يزورون مقر ولاية أمنية، تبين أنه احتفظ بها بطرق تدليسية بعد قضاء غرض إداري لدى مصالح الشرطة.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل إحالته على أنظار القضاء.