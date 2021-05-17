"الاحتيال" يجر شرطيا إلى التحقيق بالقنيطرة

"الاحتيال" يجر شرطيا إلى التحقيق بالقنيطرة
صورة: أرشيف
الإثنين 17 ماي 2021 - 20:33

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية بمدينة القنيطرة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الإثنين، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطي، برتبة مقدم شرطة رئيس، يشتبه في تورطه في المشاركة في النصب والاحتيال.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الشرطة القضائية كانت قد توصلت بشكاية من ضحية يتهم فيها شخصا بانتحال صفة قضائية وتعريضه للنصب والاحتيال بعدما وعده بالتدخل لخفض عقوبة سجنية صادرة في حق أحد أقاربه، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة بتاريخ 5 ماي الجاري من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو متقاعد يبلغ من العمر 77 سنة.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف الشرطي المذكور الذي يعمل بمدينة الدار البيضاء ويتواجد حاليا في فترة استيداع مرضي طويل الأمد، وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

المديرية العامة للأمن الوطني النصب والاحتيال مدينة القنيطرة مقدم شرطة رئيس

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