الاختطاف يورط 5 مهاجرين من جنوب الصحراء

نجحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني، بمدينة الدار البيضاء، في توقيف خمسة أشخاص ينحدرون من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد قام المشتبه فيهم باستدراج الضحية، الذي ينحدر بدوره من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى مدينة القنيطرة، قبل أن يعمدوا إلى اختطافه واحتجازه بشقة بحي “فرح السلام” بمدينة الدار البيضاء، علاوة على تصويره ومطالبة أسرته القاطنة خارج المغرب بفدية مالية.

وأوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيهم أقدموا على هذه الأفعال الإجرامية على خلفية قيام الضحية بتعريضهم للنصب والاحتيال، وذلك بعدما سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتهجيرهم بطريقة غير شرعية صوب إحدى الدول الأوروبية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و34 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.