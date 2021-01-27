الاختناق داخل حمام ينهي حياة شيخ نواحي سطات

الاختناق داخل حمام ينهي حياة شيخ نواحي سطات
صورة: أرشيف
الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:15

لقي سبعيني مصرعه، الأربعاء، اختناقا بأحادي أوكسيد الكاربون الناتج عن احتراق الخشب، بحمام تقليدي نواحي مدينة سطات، في حين جرى نقل زوجته في حالة غيبوبة إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني في سطات لمحاولة إنقاذ حياتها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك “م-ب” المزداد بأولاد سعيد، كان يقطن  قيد حياته بحي مولاي رشيد في الدار البيضاء، إلا أنه حل في زيارة لعائلته بأحد الدواوير نواحي مدينة سطات، ليفارق الحياة بعد الاختناق.

وأمرت النيابة العامة المختصة في عاصمة الشاوية عناصر الشرطة القضائية بالدائرة الأولى، بالإشراف على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

أوكسيد الكربون اختناق سطات وفاة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مشاريع تهيئة الداخلة
الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:40 3

مشاريع تهيئة الداخلة

صوت وصورة
انفجار قنينات غاز بمراكش
الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:24 13

انفجار قنينات غاز بمراكش

صوت وصورة
أشهر بائع نقانق بالرباط
الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:54 22

أشهر بائع نقانق بالرباط

صوت وصورة
انهيار بناية في الدار البيضاء
الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:30 5

انهيار بناية في الدار البيضاء

صوت وصورة
مع بطل مسلسل "داير البوز"
الأربعاء 27 يناير 2021 - 10:17 11

مع بطل مسلسل "داير البوز"

صوت وصورة
كفاح بائعة خضر
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 21:46 14

كفاح بائعة خضر