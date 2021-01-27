الاختناق داخل حمام ينهي حياة شيخ نواحي سطات

لقي سبعيني مصرعه، الأربعاء، اختناقا بأحادي أوكسيد الكاربون الناتج عن احتراق الخشب، بحمام تقليدي نواحي مدينة سطات، في حين جرى نقل زوجته في حالة غيبوبة إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني في سطات لمحاولة إنقاذ حياتها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك “م-ب” المزداد بأولاد سعيد، كان يقطن قيد حياته بحي مولاي رشيد في الدار البيضاء، إلا أنه حل في زيارة لعائلته بأحد الدواوير نواحي مدينة سطات، ليفارق الحياة بعد الاختناق.

وأمرت النيابة العامة المختصة في عاصمة الشاوية عناصر الشرطة القضائية بالدائرة الأولى، بالإشراف على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.