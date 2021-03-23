الارتباط بشبكة إجرامية يطيح بشخص في قبضة الأمن

الارتباط بشبكة إجرامية يطيح بشخص في قبضة الأمن
صورة: هسبريس
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 17:32

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة، من ذوي السوابق العديدة في قضايا المخدرات؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بشارع محمد الزرقطوني بمدينة الدار البيضاء، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بداخل هذه الناقلة على 20 كيلوغراما من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، قبل أن تقود عملية التفتيش المنجزة بشقة يستغلها المشتبه فيه بمنطقة الدروة التابعة لإقليم برشيد إلى حجز 35 كيلوغراما إضافية من هذه المادة المخدرة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.

ترويج المخدرات فرقة الشرطة القضائية مدينة الدار البيضاء منطقة أمن أنفا

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