الارتباط بشبكة تزوير يوقف شخصا بمدينة مكناس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بتنسيق وثيق مع مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله.

توقيف المشتبه فيه جاء بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من طرف الفرقة الوطنية لشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في صلته بنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الوثائق التعريفية ووثائق تسجيل السيارات، سبق وأن أسفرت الأبحاث المنجزة بخصوصها عن توقيف شخصين من أفرادها خلال شهر يناير من السنة الجارية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.