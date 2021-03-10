الاستخبارات الجزائرية تدخل على خط تأزيم العلاقات المغربية الألمانية‬

رغم مضي أسبوع على قرار المملكة قطع العلاقات مع سفارة برلين في الرباط إلا أن مسببات هذا البرود الدبلوماسي الجديد مازالت مجهولة، إذ فضلت المصالح الخارجية المغربية التكتم عن أسباب اعتماد قرار القطيعة، بينما يظهر بجلاء أن هناك تراكم تحفظات للرباط من قرارات ألمانيا، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
ويبدو أن دخول بعض الأطراف الخارجية في مسلسل الأزمة بين الرباط وبرلين قد يعقد مهام إعادة الاتصال بين الدولتين، خاصة أن الجزائر تحاول أن تلعب بورقة “الجمود الدبلوماسي” وخفض التواصل بين المغرب وألمانيا من أجل ضرب مصالح المملكة في برلين.
وكانت الرباط تنتظر تفاعلا من أعلى مستوى من الجانب الألماني في قضايا الصحراء وملف القاصرين والإرهاب، لكن برلين أظهرت تريّثا وتباطؤا في ردّها على استفسارات المملكة، بينما شكّلت خطوة الطعن في قرار واشنطن الاعتراف بمغربية الصّحراء، النقطة التي أفاضت كأس “الجمود” الدبلوماسي بين ألمانيا والمغرب، وهو ما سينعكس على التفاهمات المحققة في الجانب الاقتصادي والسّياسي.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، راسل رئيس وأعضاء الحكومة، وطالبهم بتعليق كل الاتصالات والعلاقات المؤسساتية مع السفارة الألمانية في المغرب، بسبب ما اعتبرها “خلافات عميقة” تهم قضايا محورية للمملكة المغربية.
ودعا الوزير ذاته في المراسلة عينها “الإدارات الوزارية وجميع الهيئات التي تخضع لإشرافها إلى وقف جميع أشكال الاتصال أو التفاعل أو التعاون، على أي حال أو بأي شكل من الأشكال، سواء مع السفارة الألمانية في المغرب أو مع منظمات التعاون الألماني والمؤسسات السياسية المرتبطة بها”، مبرزا أن “أي استثناء من هذا التعليق لا يمكن أن يتم إلا على أساس اتفاق مسبق مع وزارة الخارجية”.
الدكتور محمد الطيار، الخبير في العلاقات الدولية، قال إن “هناك اعتقادا أصبح يترسخ بأن ألمانيا أصبحت بشكل ملحوظ تعرقل كل موقف أوروبي موحد لصالح المغرب بشأن قضية الصحراء”، مبرزا أن “هناك تراكما يبين الموقف الألماني المعاكس لمصالح المملكة في ما يخص وحدتها الترابية، إذ أعلنت برلين، ما مرة، خلال تجديد الاتفاق البحري، مواقف ضدّ المغرب في ما يخص ضم مياه الأقاليم الصحراوية إلى الاتفاقية”.
وأوضح الخبير ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أنه “كانت هناك إشارة واضحة إلى سعي ألمانيا إلى معاكسة حق المغرب في وحدته الترابية، فخلال عام 2019 استقبل الرئيس الألماني السابق هورست كولر أميناتو حيدر ببرلين”، وزاد: “تناقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحات أميناتو الانفصالية وروجت لها بشكل كبير. وفي العام نفسه قامت النائبة البرلمانية الألمانية كاتيا كول، التي لها علاقة وثيقة بالأمن العسكري الجزائري، وتقوم بحملة كبيرة داخل البرلمان الألماني لصالح العسكر الجزائري، (قامت) بتزوير وثيقة ادعت أنها تعود للبرلمان الألماني، تعتبر أن البرلمان يساند الانفصال في الصحراء”.
ويقف المحلل ذاته عند “تهميش ألمانيا للمغرب خلال جولات الحوار بشأن الملف اللّيبي، إذ استدعت الجزائر وأقصت المملكة بشكل واضح في جلسات ليبيا؛ مع علمها أن الليبيين يرفضون أي تدخل جزائري في ليبيا”، وزاد موضحا: “تواجد الرّئيس تبون في الديار الألمانية وطول مقامه في برلين يُبين أن هناك تنسيقا وثيقا ما بين الاستخبارات الألمانية والأمن العسكري الجزائري”.
كما قال المحلل ذاته إن ألمانيا “تسعى إلى سحب حق الفيتو من فرنسا داخل مجلس الأمن ليصبح لصالح الاتحاد الأوروبي، في صراع مكشوف”، متوقفا عند الموقف الفرنسي المساند داخل مجلس الأمن، وأضاف: “ألمانيا بمعاكستها فرنسا داخل مجلس الأمن تدخل في صراع غير مباشر مع المغرب”.
وختم المتحدث تصريحه بالقول: “المبادلات التجارية بين الجزائر وألمانيا ضعيفة لا تتجاوز 3 مليارات أورو، وبرلين تحاول أن تدخل بشكل كبير مشاريع الطاقة في الجزائر، وهي تقوم بمشاورات لإحياء مشروع ديزرتيك للطاقة الشمسية”، مردفا: “قرار المغرب وقف الاتصال مع سفارة برلين إشارة واضحة إلى ضرورة إعادة النظر في هذا المسلسل الذي بدأته قبل سنتين، سواء من خلال استقبال الانفصاليين أو رفع الأعلام الوهمية وتنظيم أنشطة داخل التراب الألماني”.
صراحة لا أفهم ماذا ينتضر المغرب لقطع العلاقات الدبلوماسية مع جارة شغلها الشاغل هو عداؤه. إلى متى و ماذا عليها ان تفعله أكثر لاتخاذ هذه الخطوة…. للصبر حدود
من الضروري فضح جارة السوء أمام العالم أجمع وجعلها أكثر عزلة لأنها تساند الجماعات الإرهابية وتسعى بكل جهدها لنسف ما يسمى بالمغرب العربي.. من الواضح أن هذا النظام الخبيث يخدم مصالح وأجندات دول خارجية لا تريد الخير للمنطقة.. المشكلة هنا أن باقي دول شمال أفريقيا تمشي في فلك جارة السوء ربما لتخوفها من العمليات الإرهابية.. لكن هذا الوضع لا يجب أن يدوم إن كانت هذه الدول تطمح بالفعل إلى تحسين أوضاع شعوبها.. على العموم المغرب هو الشوكة التي تقف في حلقهم لأن المغرب دولة عريقة وذات مؤسسات رغم كل الصعاب الاقتصادية والاجتماعية.. التاريخ والجغرافية يكرس حتمية قيادة المغرب للمنطقة.
ألمانيا تريد حصتها من ثرواث الصحراء المغربية و لكن تأخرت بعد اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على صحرائه
يجب ان المانيا ان تكون اقرب الى المغرب لانها عانت من الانقسام وبذلت النفس والنفيس لتحقيق وحدتها كما عانت من النظام السوفياتي الذي كانت الجزائر حليفه في شمال افريقيا…المانيا بلد ديمقراطي فكيف تفضل نظاما ديكتاتوريا عسكريا وهي التي عانت كثيرا ودمرت في الحرب ااعالمية الثانية بسبب نظام هتلر الطاغية المستبد….السياح الالمان يقصدون المغرب اكثر من الجزائر ….المانيا بلد الفلاسفة العظام رواد المنطق والعقلانية ..فلعل احفادهم اليوم يدركون ان ما يطالب به المغرب منطقي وعقلاني وبالحجج الدامغة
المغرب دائما يأكل اللحم ويرمي العظام للجزائر بصحة
نفضل قطع العلاقات نهائيا مع ألمانيا لأنها تظن أن المغرب حائط قصير . المملكة المغربية أقدم من ألمانيا بقرون و قرون و سيادتنا خط أحمر و لو كانت أمريكا
ليست هناك استخبارات جزائرية وانما هناك مخابرات عبلة عصابة ارهابية تخدم جنرالات العسكر الفاسدين المستبدين ضد الشعب الجزائري الشقيق ، لا علاقة بمفهوم المخابرات
الجزائر مستعدة ان تكون كالباغية امام كل من يساعدها على معاكسة المملكة المغربية ،تشبع منهم الالمان وتلوحها كيف لاحوها من قبل الافارقة لي كلاو ليها كل فلوسها .بالدارجة الجزائر ميمة !
النظام الجزائري مجرد دمية في يد الدول الاوروبية لا تعتبره الا كصندوق مال لبيع خردتها للنظام الجزائري اما في المواقف فالمغرب أصبح ندا لدول أوروبية كانت تعتقد انها تتحكم في قرارات الدول الأفريقية
نظام العسكر الذي يدعي أنه ليس طرفا في نزاع الصحراء المغربية المفتعل يفضح نفسه أكثر و أكثر بهذه الشطحات. هل يظن أن الألمانيين أغبياء لكي يخفى عنهم هذا! يكفينا اعتراف أمريكا صانعة القرار في مجلس الأمن بمغربية الصحراء. أما ألمانيا رغم تقدمها و ازدهارها فلا تزال دول العالم لا تثق في سياستها الخارجية بسبب تاريخها النازي، لذلك لا أظن أنها ستمنح حق الفيتو لا في المستقبل القريب او البعيد ولو طارت معزة.
الحكومة داللعتماني ..دارت قرار سيادي شجاع و اكيد المانيا سوف تستنجد بالاتحاد الاوروبي وحلف وارسو .القرد تيبقا قرد وخا تلبسو كوستيم…العتماني 10/10 .
هناك أمور كثيرة كانت ألمانيا تريد تحقيقها مع المغرب ، وهناك تلميحات كثيرة من عديد من الديبلوماسيين الألمان الذين أشاروا لها بطريقة ذكية ، ربما ألمانيا كانت تنتظر زيارة ملكية مثل ما كان الأمر في روسيا و، الصين ، فرنسا و فرنسا ، من أجل ترسيخ العلاقات السياسية ، الإقتصادية و الأمنية، الشيء الذي لم يتحقق بعد. كما أن صناعة السيارات في ألمانيا و بالضبط سيارة مرسيدس قد و فولكسفاجن يريدان أن ينتقلا إلى صناعة السيارات الكهربائية و لها أطماع كبيرة في جبل التروبيك الملي بالمعادن النفيسة التي تصله لصناعة البطاريات و الهواتف النقالة مما أسال لعابها ، و هي دائما تلمح أنها تريد توطيد العلاقات الإقتصادية مع المغرب و تعني بذالك ما تعنيه. و هي الان تتعاون مع إسبانيا لمضايقة المغرب من أجل الابتزاز و الاستغلال لثروات المملكة ، الشيء الذي لم يتحقق لها بعد طول انتظار و بهذا ارتمت في أحضان كابرانات فرنسا للضغط على المغرب .
أحسن ما فعل المغرب. يجب الضغط على ألمانيا بتجاهلها حتى تضطر للرجوع إلى رشدها. سوف تعرف قيمة المغرب وما أحوجها إليه. أموال الجزائر سوف تنتهي ولا ينفع إلا الصح.
المقال لم يذكر كيف دخلت المخابرات الجزائرية على خط تأزيم العلاقات المغربية الألمانية، عنوان المقال للإثارة فقط أما مضمونه فلا يحمل أي جديد.
لقد كان على المغرب قطع علاقاته مع الجزائر بصفة نهائية لأنها رأس الفتنة في المنطقة المغاربية وبسببها تعطل حلم الوحدة المغاربية الذي يضيع على الدول الخمس مليارات الدولارات.
هذه القضية تشبه احد مسلسلات تركية. نحن فقط ننتظر الحلقة الأخيرة
IL EST GRAND TEMPS POUR NOTRE PAYS DE PASSER A L’ACTE ET D’OUVRIR L’AMBASSADE D’ISRAËL A RABAT. CAR AU MOINS NOS FRERES JUIFS MAROCAINS SONR RECONNAISSANTS VIS A VIS LE PAYS QUI LES A ACCUEILLIS ET ABRITÉS. CONTRAIREMENT AUX HARKIS QUI DOIVENT LEUR INDEPENDANCE AU ROI DU MAROC ET AU MAROCAIN QUI ONT , MALHEUREUSEMENT, COMBATTU A LEUR CÔTÉ ET VOILA MAINTENANT QUE CE PEUPLE INGRAT SANS INDENTITE VEUT DIVISER LE ROYAUME CHERIFIEN. MAIS ILS DOIVENT SAVOIR QUE NOTRE ROYAUME COMPTE 38 MILLIONS DE SOLDATS PRETS A BRANDIR LES ARMES CONTRE L’ENNEMI DE L’EST. LE CONSUL MAROCAIN A ORAN AVAIT RAISON QUAND IL A QUALIFIÉ CE PAYS D’ENNEMI
على المانيا ان تطالب فرنسا باسترجاع اراضيها التي تم الاستيلاء عليها بعد الحرب العالمية اما الامور الاخرى و التدخل في شؤون الاخرين فلا يهمها
المغرب نوم هادا الملف لسنوات طويلة الان وقد اقترب حسمه لا يجب التسرع في بعض الجوانب. لا نريد ان نرتكب اخطاء تركيا و المحاربة على كل الجبهات. الجزائر في ازمة اقتصادية و اختارت طريق انتخابات تشريعية بدل اصلاح الاقتصاد ما سيعمق ازمتهم اكتر. شخصيا اعتقد ان انهيار اقتصادي سيحيد الجزائر كتيرا ويقلص من هامش مناوراتهم.. يجب اعطاء وقت لهادا الحراك لن ينفعهم سياسيا فلا بدائل لكنه سيزيد من تعميق الازمة الاقتصادية. الاتحاد السوفيتي سقط اقتصاديا فينزويلا كدالك ايران يروضونها اقتصاديا وكل المؤشرات تقول ان دالك ممكن في الجزائر
ألمانيا كانت تتصور أن السيد بايدن نسخة من الفاشل أوباما لكن خاب ظنها. السيد بايدن سياسته قريبة من السيد ترامب و كدلك عليه ضغط من الحزب الجمهوري. و السيد بايدن يكره الألمان و لا يحبهم بسبب إبادتهم لليهود.
لهدا لا خوف على المغرب في قمعه للألمان النازيين. كدلك فرنسا ستستفيق من غفلتها لما تعرف لمادا تخطط ألمانيا التي تشكل تهديد أكبر لفرنسا. لما تعرف فرنسا أن ألمانيا هدفها الحصول على دعم لإصلاح مجلس الأمن من دول مثل روسيا و الصين و قطر و تركيا و مصر و أثيوبيا و جنوب إفريقيا و الجزائر و نيجيريا و …
فألمانيا تخطط في الخفاء و فرنسا عليها الإنتباه الخبث الألماني و تغلق عليها الباب
النظام الجزائري ﻻ شغل له إﻻ خلق مشاكل للمملكة المغربية ﻻشغل له إلا ذاك، هذافه إضعاف المغرب ليستعلي هو واحده فقط في لمنطقة. همه الوحيد هو المغرب إنه فقد البوصلة. نظام مريض نفسانيا وإسم مرضه هو: ( المغرب ).
النظام الجزائري غالب الأحيان يقول إنه يدافع عن حق تقرير المصير لشعب صحراوي، بينما يقول أحياناً، إن المغرب حصل على صحراء كلها والجزائر لم تحصل على شيء إلا البرد فقط؛ أتسائل فهم تناقضات نظام الجزائري وهذافه في شأن قضية صحراء المغربية؛ هل هذا النظام يدافع عن حقه في شأن صحراء؛ أم هو بدافع عن حق تقرير المصير لشعب صحراوي. على كل حال، المغرب في صحرائه، وشعبه الصحراوي يعيش حرا وله حق تقرير مصيره، الدي هو حكم ألذاتي.
بعيدا عن العواطف والشعبوية !!!ألمانيا دولة قوية استطاع الالمان ان يحتلوا المرتبة الاولى في أروبا بعد بضع سنين من تدمير بلدهم الألماني عنوان العمل الجاد والمعقول السلع ألمانية لها سمعة عالية والصناعة الألمانية لم تعرف الأزمة كما تعرفها فرسا ألمانيا استقبلت ملايين اللاجئين من سوريا ودوّل الشرق الاوسط !
كما ان هناك الالاف من المغاربة يعيشون في هذا البلد هاجروا بلدهم بعد فشل دولتهم وسيطرة لوبي التحكم على بلدهم وعليه يجب نهج سياسة حذرة ومعقولة اتجاه هذه الدولة الكبيرة والمؤثرة وليس الاعتماد على التطبيع مع اسراءيل وسبع ايّام ديال الباكور مع امريكا هي التي تشفع المسؤولين المغرب في حالة ودة فعل قوية من طرف هذه الدولة الكبيرة وعدم عودة سياسة الكرسي الفارغ !! فحذاري من التسرع الذي كان سبب الفشل في الماضي !!
شيئ طبيعي ان يقوم مبعوث اممي بالاتصال بكل الاطراف ،،استغرب قول المحلل بان المبعوث الاممي الالماني كان قد اتصل بامينتو حيدر وبمن تريده ان يتصل بمنار السيلمي هذا رئيس ألماني محايد وممثل للامم المتحدة وليس مبعوثا لصاحب الجلالة ،،الله يرحم والديكم مين راكم تجيبوا هذا المحللين ،،راهم غاديين يطيرو لينا القرميد من السقف ،،واش هذا كلام محلل يلقي الضوء على مشكل الخلاف. بين ألمانيا والمغرب ؟كنت انتظر منه ان يلقي الضوء عن سبب الخلاف الذي لم تذكره الخارجية المغربية وهو في واقع الامر لا يمكن ذكره لان ألمانيا تصرفت بمنطق القانون الدولي لا غير ،وهي لها وزن في الاتحاد الاوروبي
وكنت انتظر منه ايضا ان يلقي الضوء على الطريقة المبتدعة لاعلان المقاطعة ..تمت عن طريق وسائل الاعلام تحت غطاء تسريب رسالة وكلنا نعرف بانها سربت بايعاز من الخارجية ،،فهل هذه طريقة للتعامل مع اقوى دولة اوروبية ،هذا يذكرنا بتلك اليد الممدودة من ملك المغرب الى الجزائر في خطاب متلفز مما استدعى الجزائر الى عدم الاكتراث به وبعد الحاح وتساؤلات برروا ذلك بانها ليس الطريقة المثلى وليست قناة من القنوات الديبلوماسية للاتصال مع الدول
يمكن للجزاءر بيع صحراءها ،من أجل فصل المغرب عن صحراءه،وأضن هدا ماوعدت به ألمانيا،أن تهديها صحراء الجزاءر،مقابل 10 في المأة من عاءدات ديزيرتك،لأن الجزاءر مفلسة.
باراكا علينا من الجزائر الجزائر الجزائر ، بغيتو الحل النهائي افتحوا مجال للتطوع العسكري وطلقونا للفراجا ، دعونا نسترد حقوقنا ونسترجع حدودنا الاصلية مع ليبيا وثرواثنا المنهوبة زمن فرنسا ، دعونا نرجع الجزائر الى أصلها الطبيعي كي تسترد عافيتها العقلية والنفسية وتنسجم عندئذ مع نفسها ، فالحجم الذي اعطته إياها فرنسا مما نهبت من اراضي وحقوق الجيران هو الذي جعل الخنرالات يطغون ويمرضون بجنون العظمة
قرابة عام قامت الجزائر بتازيم العلاقة بين المغرب وبعض دول الخليج (( الإمارات / السعودية )) حيت يربط المغرب مع هده الدول علاقات متينة ::لكن حكمة جلالة الملك وتشبته بالعلاقات مع هاتين الدولتين افشلت المخطط الجزاءري الدنيء ::::لذلك لا أخاف على الدبلوماسية المغربية ستنتصر في النهاية وان المسائل العالقة بين المغرب وألمانيا ستحل انشاء الله ويبقى كيد الأعداء في كيدهم.
يجب على الدولة بكل مكوناتها الا تستهين بما يحاك ضد المغرب. وبالعودة إلى التاريخ ندرك أهداف الغرب .ما علينا الا تقوية الداخل أولا. اقتصاديا واجتماعيا ثم يأتي بعد دلك الحنكة السياسية والدبلوماسية. نقول في المغرب ( ليمو نعجة ياكلها الديب)