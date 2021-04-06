الاستخبارات المغربية تحبط عملية إرهابية لتنظيم "داعش" في فرنسا

قدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية، في فاتح أبريل الجاري، معلومات دقيقة مكنتها من تجنب عملية إرهابية لتنظيم “داعش”.
ويتعلق الأمر، وفق الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بمعطيات تهم مواطنة فرنسية، من أصل مغربي، كانت بصدد التحضير لاستهداف كنيسة بفرنسا.
باشرت السلطات الفرنسية المختصة في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز؛ مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي.
ووفق المصدر نفسه فإن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفائدة المصالح الأمنية الفرنسية المختصة شملت، أساسا، معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية.
كما وفرت الاستخبارات المغربية لنظيرتها الفرنسية المعطيات التعريفية الإلكترونية التي تهم المعنية بالأمر، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر في “داعش”.
وفي هذا الإطار، يردف الناطق الرسمي، تم إخطار السلطات الفرنسية، بوقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم.
وقد وضعت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من جهة أخرى، رهن إشارة السلطات الفرنسية معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته المرأة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي؛ خصوصا سعيها الوشيك إلى محاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم “داعش”، والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية.
وأشار الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى أن تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
كما شدد المسؤول، من جهة أخرى، على أن هذا التنسيق يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، من جهة، ومصالح الاستخبارات الفرنسية، من جهة ثانية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين.
السلامة السلامة
غير يعقلو على الخير.
يجب على فرنسا ترحيل و سحب الاقامه و الجنسية لكل من سولت له نفسه التطرف و ايذاء الاخرين
شوهونا الله ياخدهم و يهنينا من شرهم
بالامس القريب الاستخبارات الامريكية في وجدة واليوم الاستخبارات المغربية تحبط عملية ارهابية في فرنسا …
فهل فرنسا تحتاج الى المغرب في مثل هذه العمليات فالشك يراودني في ذلك ربما خرجة ابريل التي لا تحتاج الى التصديق عليها
بشااااااااخ على المخابرات المغربية!!!!!!
هاذي فرانسا و مراقبينها و عارفين الشادة و الفادة..
علام الله علينا.. يعرفوك شحال رمشتي من مرة في النهار.. و شحال من مرة دخلتي المرحاض!!!
أين انتم يا من ينتظرون فقط الأخطاء الفردية لبعض رجال الأمن وتتهمون الدولة بالشطط والعنف
حين تكون هناك عمليات ناجحة تجنب البلد والآخرين فجميعكم يصمت
احمدوا الله على نعمة الأمن وألامان وقولوا قولا كريما على الأقل
لان الإحساس بالأمن لن يعرف تعريفه الا بعد فقده كالسعادة لا يحس المرء بها الا بعد فقدها
يجب أن ترد فرنسا الجميل وتفتح قنصلية لها بالداخلة المغربية.. هناك العديد من السياح الفرنسيين الذين يزورونها للاستجمام ولممارسة رياضة ركوب الأمواج.
لو كانت الصحة والتعليم وعمل في المغرب بنفس مستوى المخابرات في المغرب لكان أفضل بلد في العالم ولكن لايوجد في المغرب سوى مخابرات فقط
المغرب معني بمحاربة الإرهاب والتزامه أمام حلفائه عبر العالم وتقديمه خدمات جليلة للبشرية التي تتعرض للقتل والغدر منذ عشرون سنة فككت آلاف من الخلايا النائمة وقدمت مساعدات لعدة دول لتفادي حمامات الدم نحيي جميع من يسهر على السلم والطمأنينة من مخابرات وأمن ودرك وجيش في وطني الحبيب.
مفهمتش، لمغريب يحبط عملية إرهابية لتنظيم “داعش” في فرنسا وشاب معوق تمنتاش عام وهو مربوط فلمغرب حتاواحد مجاب ليه لخبار.
وهذا سبق صحفي لموقع مغربي لأن وسائل الإعلام الفرنسية التي غالبا ما تكون سباقة لنشر هذه الأخبار لا زالت لحد كتابة هذا التعليق تتحدث عن أخبارها المعتادة.
لا خوف عليك يا أوروبا كلنا فداك نقدم لك الغالي قبل الرخيص، يجوع مواطنينا ليشبع شعب المختار نترك مواطنينا الجهل و العنف و السيبة لنضمن معلومات تفيذكم في ضمان أمن بلدانكم، نقدم معلومات خاصة عن مهجَّرِينا لتحبوهم و معاقنوهم على ما نقلوه من بلدانكم لوطنهم الذي يعتقدون أنه يحبهم كما يحبوه، هذا هو المغرب ، المغاربة يتناحرون في الشوارع بالسيوف، يتعرضون الابتزاز و السرقة و الكريساج و كأننا دون شرطة و لا أمن، بينما عيونهم على المعارضين في الداخل و الخارج ، و حماية أسيادهم من الدول الأوروبية لعلهم ينالوا رضاهم.
شكرا للمخابرات المغربية التي فضحت هؤلاء المتطرفين الإسلاميين الذين يشوهون الإسلام بتصرفاتهم الإجرامية.
السلام عليكم
الإرهاب والهجوم على أماكن العبادة وترويع الأبرياء، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ في أماكنهم المقدسة غير مفهوم بالمرة ولا يتقبله العقل.
هذه السيدة تريد خلق فتنة كبيرة بين المسلمين والمسيحيين في أرض مسيحية، نحن ضيوف فيها.
للمتطرفين أقول اتقوا الله، وانتم لا تمثلون سوى أنفسكم ونحن بريؤون منكم.
تعتبر المخابرات المغربية من بين الأقوى في العالم وللقضاء على الإرهاب في العالم يلزم تدخل الشيوخ والمقدميين المغاربة وبعد ذالك تصبح الكرة الأرضية خالية من الإرهاب وغيره ، فتحية تقدير واحترام للشعب المغربي البطل.
Vive la coperation entre le Maroc et la France au niveau de sécurité. donc la France doit soutenir le Maroc pour finir son dossier épineux.
دابا شوية الجزائر يقولوا حتى الاستخبارات ديالهم وهما الي بلغوا فرنسا والمخابرات ديالها وفرنسا ديالهم وحضي رأسك أسى تبون وحضي تليفونك نقدروا نعرفوك فاتفرج وقل الذاك الأبله ديالكم الي تيقول المغرب منعندوا والو ندمره فعشرة دسوايع حضي راسك تقدر تلقنا حد راسك
تنويه خاص للاجهزة الامنية المغربية ونقول لكم انتم مفخرة المملكة المغربية الشريفة
bravo الحموشي والفرق الامنية ديالو ……غالبية المواطنين لا يعرفون خطورة هذه التنظيمات الارهابية ….استرجوع فيدو سفك دماء السائحتين الاسكندنافيتين وستعرفون جيدا مع من تتعامل الاجهزة الامنية المغربية والتي ابانت عن كفاءة تخطت الحدود…مرة اخرى bravo si lhmouchy et son equipe
تبارك الله على وليدات الحموشي، لهلا يخطيكم محمرين لينا وجهنا.
رسالة تقدير و شكر وطني للحموشي و أجهزة المخابرات المغربية.
شرف كبير للمغاربة بهذا العمل الجبار وفي التوقيت المناسب. نتمنى لجهازنا الامني بكل تلوينانه ورجالاته الشرفاء المزيد من النجاح في دحر قوى الظلام
ماشاءالله على المخابرات المغربية، اضحكني مرة الجنرال نزار كانوا قد طالبوا المغرب بتسليمهم احد الإرهابيين وقال بتقة كاملة: كان بامكاننا الدخول الى المغرب وخطفه وارجاعه الى الجزاءر بدون تنسيق مع المغرب هناك فهمت هذا البلد لا يمكنه ان يذهب بعيدا مع هؤلاء الحمقى،وانهم يستقوون على شعبهم فقط.
اذا كانت المخابرات المغربية بهذه القوة و توظف جهدها وطاقاتها لخدمة دول متقلبة و دعمها غير واضح قضيتنا الاولى ..فيجب أن يوفر هذا الجهد الاستخباري أو العمل بنفس المستوى داخل القارة الأفريقية لتحييد بعض الأنظمة على الاقل أو العمل على ضمها إلى صفوف المغرب في قضيتنا الوطنية و اخص بالذكر هنا النظام الموريتاني و كذلك مالي وتونس و ليبيا وغيرها …فالمغرب لديه اوراق كثيرة لتحريكها واستثمارها لاسيما في الشمال المالي و الارتباط القبلي في كل من موريتانيا و ليبيا بالقباىل المغربية ..و كذلك الإرث الديني للمغرب الضارب في العمق الأفريقي…فالجنوب الجزائري خاصرة رخوة… ل لجم الجارة الشرقية و نفس الجهد يجب أن ينصب على الجارة الشمالية في أفق استرجاع الثغور والجزر والسيادة على المياه الإقليمية لبلدنا…هناك تقصير واضح في هذا المجال اي العمق و المجال الحيوي الجيواستراتجي..
عجيب امر هذه الاستخبارات .
الباكوري سنوات و هو يسرق و ينهب من المال العام و يهربه الى البنوك الاوروبية ، و غير الباكوري كثير جدا و لم تتحرك تلك الاجهزة الاستخبارية لوقف ذالك التهريب.
هذا يدعو للعجب و التفكير عميقا في حقيقة ما يروج اعلاميا و الاكثر من ذالك التهليل و التطبيل
كل ام مغربية تتمنى لو أنه في بيتها عبد اللطيف الحموشي الله يرحم اللي رباك
فرنسا تتعامل مع مشاكلنا بشيء من المماطلة وبطريقة Goute à goute حجتى تستغل المغرب والجزائر في نفس الوقت فهي تساندنا في مجلس الأمن ولكن لم تصل بعد إلى الأعتراف الصريح والواضح والعلني بمغربية الصحراء حتى لا تغضبلا جنيرالات السوء ماداموا هم الحاكمين في الجزائر من أجل استغلالهم .
la récompense que la france doit donner au maroc c’est d’envoyer les trois algeriens qui ont humilié des enfants inoçonts a leur pays est de leur enlever la nationalité française
اللهم اجعل هذا البلد امنا يارب
تفرجت الأخبار ديال فرنسا و تكلمو علا هاد الخلية الإرهابية و لكن لم يذكرو و لا مرة جنسيات هاد العصابة و لا دور المغرب ؟؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الشرذمة من الإرهابيين يزيدون حياتنا تعقيدا في هذا البلد ولكي يجدون أسبابا أخرى لتزيير الخناق على الحجاب والمساجد والذبح الحلال والشك في كل ملتزم بشرع الله أو حتى يقول إنه مسلم
الحمد لله على نعمة التميز و الكفائة التي يحضى بها رجال الامن المغاربة صرتم كما كان اجدادكم في عهد الحسن الاول حماة اوربا اينكم يا اصحاب القلوب المريضة التي تشكك في كل منجزات المغاربة قفوا و طأطئوا رؤوسكم انه عصر نهضة المغاربة الاحرار هدا الانجاز هو وسام على صدر كل المغاربة و فخر لنا جميعا يا امة الاسلام فلتحيا قواة الامن المغربية.
إلى بعض المرضى هنا بالتعليقات اتقوا لهم أن المخابرات المغربية تصنف من بين العشر الأوائل بالعالم.وكثييير من المرات طلبت فرنسا وبلجيكا وهولندا المساعدة المغربية في المجال..
أمثالكم بمستواها التعليمي ولا الفكري يخول لهم مناقشة ماهو اكبر منهم بكثيييير
, هناك جيش إستخباراتي بشتى أنواعه في المغرب والعالم وهذا بفعل الحس الامني المغربي الذي بفعله لايمكن لاي عدو أن يزعزع أمن و استقرار المملكة والحمد لله
الطبيعة تكره الفراغ
بعض المكاتب يجب أن تعمل لتبرر أين تصرف أجور موظفيها
بتصرف…من كتاب عباس بن حسن الطادجاكستاني