الاستفادة من الخبرة المغربية تجمع الحموشي وبيا

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، زوال الاثنين بالرباط، فرانسوا بيا، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المكلف بقضايا الأمن.

وتناول الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الرباط، تعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتقوية سبل ومستويات التنسيق الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما يضمن توطيد الأمن في كلا البلدين وفي محيطهما الإقليمي والقاري.

وأشاد المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المكلف بقضايا الأمن، بالدور الكبير والمتميز الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية المغربية، في الجهود الدولية والإفريقية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإجرام العابر للحدود، وأبدى رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، وكذا تقاسم خبرة مصالح الأمن المغربي التي تم ترصيدها في مختلف المجالات الأمنية.

وعبر فرانسوا بيا، خلال اللقاء، عن رغبته في استفادة المصالح والمؤسسات الأمنية بدولة الكونغو الديمقراطية من التكوين الشرطي المغربي، بما يسمح بالرفع من جاهزية وفعالية المصالح الأمنية في بلاده، وتمكينها من كسب تحديات الجريمة وتطوراتها المتسارعة في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء الأمني الثنائي على هامش الزيارة التي يقوم بها المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى المملكة المغربية. كما ينعقد في سياق إقليمي مطبوع ببداية ولاية الرئيس الكونغولي للرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.