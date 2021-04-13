الاستقرار والعائلة يدفعان بلهندة إلى البقاء بتركيا

تبقى إمكانية خوض الدولي المغربي يونس بلهندة لتجربة جديدة في الدوري التركي واردة بقوة، رغم توصله بعروض من ريال بيتيس وفالنسيا الإسبانيين، بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بلهندة قد يوقع على عقد جديد مع أحد الفرق التركية، بعد أن تعودت عائلته على الحياة هناك، حيث يدرس أبناؤه بانتظام، وهو ما قد يساهم في استمراره بالدوري التركي.

وحسب التقارير ذاتها، فإن بلهندة يفضل البقاء في تركيا حيث يشعر مع عائلته باستقرار كبير، مبرزة أنه لا نية لديه للعب في أي بطولة أخرى، خصوصا بعدما توصل بعرض جديد من نادي العاصمة التركية بيشكتاش.

وأكدت المصادر نفسها أن بلهندة سيحسم في مستقبله خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أولمبياكوس الذي تقدم إليه بعرض دون التوصل معه إلى أي اتفاق منحه مهلة إلى غاية نهاية شهر ماي القادم للرد النهائي.

يشار إلى أن غلطة سراي قد فسخ عقد بلهندة من جانب واحد قبل أسابيع، وذلك على بعد شهرين ونصف الشهر فقط من نهاية عقده، على إثر تصريحات إعلامية اعتبرتها إدارة الفريق سبة في حقها ومخالفة للقانون الداخلي للنادي.