"الاستقلال" يتبرأ من توأمة وزان ومدينة إسرائيلية‬

تبرأ فرع حزب الاستقلال بمدينة وزان من تصريح مستشار جماعي خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، طالب خلاله بخلق توأمة مع إحدى المدن الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التنظيم السياسي غير معني بهذا الموقف الذي يعبر عن رأي صاحبه فحسب.

وأضاف “ميزان وزان”، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريح المستشار الجماعي محمد فهد الباش بخصوص إحداث توأمة مع مدينة إسرائيلية يعد مبادرة شخصية وقرارا فرديا يخصه وحده ولا يمت لموقف الحزب بصلة.

وشدد المصدر ذاته على أن هذا الموقف لا يلزم حزب الاستقلال بمدينة وزان، مؤكدا أن الانضباط السياسي يحتم على كل من تم انتدابه باسم الحزب لتحمل العضوية بالمجلس الجماعي، قبل إدراج أي نقطة بجدول أعمال دورات المجلس، أن يتشاور مع مؤسسات التنظيم، وهو ما لم يتم أبدا.

من جانبه قال المستشار محمد فهد الباش لهسبريس إن المقترح جاء على هامش الدورة الاستثنائية وليس نقطة في جدول أعمال دورة المجلس، مشيرا إلى اشتغاله في إطار توجهات الحزب ووفق مقرراته.

وأضاف المتحدث ذاته أنه لا علم له بأي اجتماع لمكتب الفرع، لا حضوريا ولا عن بعد، قبل إصدار البلاغ الذي تطرق لمداخلته بدورة المجلس الجماعي لمدينة وزان.