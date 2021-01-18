"الاستقلال" يتبرأ من توأمة وزان ومدينة إسرائيلية‬

تبرأ فرع حزب الاستقلال بمدينة وزان من تصريح مستشار جماعي خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، طالب خلاله بخلق توأمة مع إحدى المدن الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التنظيم السياسي غير معني بهذا الموقف الذي يعبر عن رأي صاحبه فحسب.
وأضاف “ميزان وزان”، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريح المستشار الجماعي محمد فهد الباش بخصوص إحداث توأمة مع مدينة إسرائيلية يعد مبادرة شخصية وقرارا فرديا يخصه وحده ولا يمت لموقف الحزب بصلة.
وشدد المصدر ذاته على أن هذا الموقف لا يلزم حزب الاستقلال بمدينة وزان، مؤكدا أن الانضباط السياسي يحتم على كل من تم انتدابه باسم الحزب لتحمل العضوية بالمجلس الجماعي، قبل إدراج أي نقطة بجدول أعمال دورات المجلس، أن يتشاور مع مؤسسات التنظيم، وهو ما لم يتم أبدا.
من جانبه قال المستشار محمد فهد الباش لهسبريس إن المقترح جاء على هامش الدورة الاستثنائية وليس نقطة في جدول أعمال دورة المجلس، مشيرا إلى اشتغاله في إطار توجهات الحزب ووفق مقرراته.
وأضاف المتحدث ذاته أنه لا علم له بأي اجتماع لمكتب الفرع، لا حضوريا ولا عن بعد، قبل إصدار البلاغ الذي تطرق لمداخلته بدورة المجلس الجماعي لمدينة وزان.
مثل هاته الأحزاب الاتي جعلت المغرب متأخرا. المواطن المغربي فقد الثيقة فيكم همكم الوحيد هو النهب والمصالح الشخصية.
نعم للتعاون العسكري و الاقتصادي لكن الاجتماعي اهو ثم اهو ثم اهو لهم دينهم ولنا ديننا. لنا قيمنا ولهم قيمهم لنا اصالتنا ولهم اصالتهم لنا طقوسنا ولهم طقوسهم لنا عروبتنا ولهم عبريتهم انا تاريخنا ولهم تاريخهم .
و ماذا بعد؟ بالعكس حزب الاستقلال السخيف ينبغي أن يشكر المستشار على هاته الفكرة الجيدة مقارنة بأفكار ذلك الحزب البائسة على الأقل إسرائيل دولة صديقة يوجد بها من أصلهم مغربي يا حزب الاستغلال
السلام عليكم.او فين كين لمشكيل فالتوؤم ديال المدينتين.زعما علاش كيتبرء حزب الإستغلال.ياك ربي سبحانه وتعالى كيقول فالقرآن إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفو إن أكرمكم عند الله اتقاكم.وعلاش النفاق
هل مازال هدا الحزب يعيش بعقلية القرن 19 راه أحنا نعيش في قرن تبنى العلاقات الدولية على مبدأ رابح رابح . و كل دولة كتقلب على مصلحتها . ما استفدنا من جار تربطنا به علاقة أخوة و دين و حدود و مصاهرة ووووووووو همه الوحيد تقسيم هده الأمة و عرقلة نموها . الله يرفع الغمة عن هاته الأمة