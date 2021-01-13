"الاستقلال" يكسب رئاسة مجلس إقليم تارودانت

انتخب، الأربعاء، محمد العربي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، رئيسا جديدا للمجلس الإقليمي لتارودانت، خلفا للراحل أحمد أونجار بلكرموس (الأصالة والمعاصرة)، الذي وافته المنية منتصف دجنبر الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشهد مقر عمالة إقليم تارودانت اجتماع أعضاء المجلس الإقليمي لانتخاب الرئيس وأعضاء من المكتب، حيث أسفرت نتائج التصويت عن انتخاب محمد العربي رئيسا، وعزيز بوسهماين عن الأصالة والمعاصرة نائبا أول، ومحمد عياش عن العدالة والتنمية نائبا ثانيا، ومحمد جبري عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نائبا ثالثا، ومبارك نجيب عن الاتحاد الدستوري نائبا رابعا.

يشار إلى أن محمدا العربي، الرئيس الجديد للمجلس الإقليمي لتارودانت، يعد أحد قدامى أطر حزب “الميزان” بتارودانت؛ فقد انخرط في العمل السياسي منذ بداية الثمانينيات، وتحمل عددا من المسؤوليات الحزبية والجماعية خلال السنوات الماضية.