"الاستقلال" ينوه بالقرار التاريخي للولايات المتحدة‎

أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أنها تلقت “بارتياح كبير” القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، واعتزامها ترجمة هذه الخطوة السيادية بفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.

كما أشادت اللجنة في بلاغ صادر عنها بـ”الأبعاد السيادية والإستراتيجية لهذا القرار الصادر عن دولة عظمى عضو دائم في مجلس الأمن، وانعكاساته على مستوى إقرار الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، بما يعزز توطيد العمق الإفريقي لبلادنا كخيار إستراتيجي في إطار التعاون جنوب جنوب”، معتبرة هذا الاعتراف “منعطفا تاريخيا حاسما في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية، وانتصارا لخيار التسوية السياسية الذي تمسكت به بلادنا، واعترافا صريحا بجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب كخيار ديمقراطي سلمي شجاع لإنهاء هذا النزاع المفتعل”.

وأضاف البلاغ أن اللجنة تعتبر هذا الحدث “تتويجا لاتفاقية التبادل الحر ولمسار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وترجمة لاتفاقيات التعاون المشترك بينهما في العديد من المجالات”، داعية بهذه المناسبة الدول الحليفة والصديقة لبلادنا إلى “ترجمة دعمها لمجهودات بلادنا لتسوية هذا النزاع المفتعل إلى قرارات وإجراءات ملموسة على غرار مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية لتوطيد السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية”، مشيدة ومثمنة في الآن ذاته “الدور المحوري الذي قام به جلالة الملك محمد السادس نصره الله باعتباره ضامنا لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة في التعاطي مع تطورات قضية وحدتنا الترابية وتفاعلاتها على الصعيدين الوطني والدولي، وبالمكاسب الهامة التي حققتها بلادنا بفعل الدعم المتزايد للمنتظم الدولي لعدالة ملف مغربية الصحراء”.

ولم يفت البلاغ أن ينوه بـ”المقاربة الحكيمة والمتبصرة والمتوازنة لجلالته الملك، التي أكدت على الموقف الراسخ والمبدئي لبلادنا لمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم التنازل أو التفريط فيها، انطلاقا مما تمليه التزامات المملكة المغربية الأخلاقية والسياسية والدينية والتاريخية في مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف”.

كما جددت اللجنة التنفيذية في بلاغها التزام حزب الاستقلال بمواصلة دعم ومناصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية، ورفضه المطلق لسياسة الضم والتوسع الاستيطاني التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي، مؤكدة أن صفقة القرن “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلا عن الشرعية الدولية”؛ كما تؤكد “تمسكها بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، ودعمها كافة الحقوق الشرعية التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة، وتشبثها بالحل السياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مفاوضات السلام المباشرة بين الطرفين وعلى قاعدة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمستدامة وذات السيادة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.