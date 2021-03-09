الإبقاء على تدابير "الإغلاق الليلي" يهدد المقاولات والنمو الاقتصادي

على الرغم من تحسن الحالة الوبائية والتقدم في حملة التلقيح الوطنية، تستمر الحكومة في تمديد تدابير الإغلاق الليلي والذي ينهي كل الأنشطة في حدود الساعة الثامنة مساء؛ وهو ما يهدد نشاط المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع خلال السنة الجارية.
وحاولت العديد من المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، إثارة انتباه السلطات إلى التأثير السلبي لهذا الإغلاق المستمر على عدد من القطاعات الحيوية؛ لكن تلك المحاولات لم تمنع الحكومة من الاستمرار في التدابير الاحترازية.
وقال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إن هذه الفئة من المقاولات تضررت كثيرا من تمديد الإغلاق طيلة السنة، وخصوصا في الآونة الأخيرة؛ وهو ما دفع بالهيئة إلى مراسلة رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين.
ويؤكد الفركي، في تصريح لهسبريس، أن الوضعية التي تعيشها نسبة مهمة من المقاولات المتوسطة والصغيرة وصلت درجة الخطر. كما أورد أن “هذه المقاولات لم تشملها قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، ولم تستفد من صندوق “كورونا” الذي أنشئ بتعليمات ملكية ووصلت موارده إلى أكثر من 32 مليار درهم”.
وأوضح المتحدث أن “تمديد الإغلاق ابتداء الساعة الثامنة مساء يضع المقاولة الصغيرة جدا في خطر كونها تتعامل مع المواطن مباشرة، لأنه مستهلك خدماتها أو منتجاتها؛ في حين أن المعامل والشركات الكبرى تعمل 24/24 دون أن تتأثر بقرارات التمديد”.
ويعتبر الفركي أن هذا التمديد بمثابة حيف كبير، وزاد قائلا: “راسلت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب كي يتضامن مع أربعة ملايين من المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب؛ لكن لم أتلق أي جواب، على الرغم من أن الاتحاد يعلن أنه يمثل ويدافع أيضا عن المقاولات الصغيرة جدا.. في الواقع، الاتحاد لا يحرك ساكنا الآن في الوقت الذي نجد فيه أن عشرين ألفا من هذه المقاولات قد أعلنت إفلاسها وأخرى مهددة بالإفلاس”.
ويذهب المتحدث إلى القول إن هذه “الوضعية غير المسبوقة سيكون لها تأثير على النمو الاقتصادي؛ لأن الأمر يتعلق بقطاعات اقتصادية حيوية عديدة تتوقف في الساعة الثامنة مساء، مثل الخدمات والتجارة والسياحة وعموم المهنيين والحرفيين”.
ويؤثر هذا الوضع، حسب إفادات رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بالدرجة الأولى على هذه الفئة من المقاولات والتي تمثل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي، بحيث تواجه أزمة مالية تحول دون التزامها بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير المتمثلة في مصاريف الكراء والأجور والضرائب والضمان الاجتماعي.
وفي اعتقاد الفركي، فإن تمديد الإغلاق الليلي “سينتج عنه بطء في النمو الاقتصادي المتوقع خلال السنة الجارية، على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة؛ لأنها لم لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من المقاولات”، كما أشار إلى أن برنامج “انطلاقة” لتمويل حاملي المشاريع “يعرف تراجعا وتماطلا في معالجة الطلبات”.
هذا الإغلاق الليلي اوصل مقاولات صغيرة ومحلات تجارية لحافة الإفلاس.. فلم تعد تستطيع حتى تسديد أجرة الكراء.. فما بالك بأصحاب القروض البنكية
يجب تطبيق الجهوية الموسعة و كل جهة تستقل في قرارتها حسب وضعية مدنها
عيينا و بزاف بزاف الله اجعل البركة هاد الاغلاق الليلي راه تقهرنا و بزاف
الحمد لله الوباء عرف تراجعا ملحوظا. فالسؤال الذي يجب طرحه على المسؤولين هو كيف يسمح للمسافرين بالتنقل عبر الحافلات وسيارات الاجرة الكبيرة بدون ترخيص و بعض السيارات الخفيفة لايسمح لهم التنقل؟واقول البعض لان البعض الاخر يمر بدون ترخيص. كيف ؟ الله اعلم.
في الحقيقة .الاغلاق على الثامنة مساء لا معنى له؟ خسائر كبيرة نتكبدها وكان كورنا ستخىج بين 9 أو العاشرة ليلا. ارحمونا. فنحن لن تصوت على الحزب الخاكم حاليا … فكىوا قليلا في المواطن.
وفاة واحدة بكوفيد البارحة ،وتمديد الإغلاق لمدة شهر إضافي خوفا من السلا لة الجديدة التي توجد في الخارج،أغلقوا الحدود ودعو الناس تسترزق ،وماذا عن سكان الناظور أليسوا متضررين من إغلاق معبر مليلية التهريب لا يهم الفنيدق و تطوان فقط،يجب مساعدة كل المتضررين
مادا كنتم تتوقعون من حكومة تجار الدين المشؤومة ؟؟ المواطن اخر إهتماماتها..ما عمرني صوت ف الإنتخابات هاد المرة إن شاء الله غادين صوت ضدا ف هاد الحزب المشؤوم لي من نهار ترأس الحكومة أو البلاد راجعة لور..حسبي الله ونعم الوكيل
الله جعل الليل للراحة وليس العمل. النهار كافي لكسب الارزاق
هذه الحكومة لا تعرف الا الاغلاق وتمدير الاغلاق ولا ند لهذه الحكومة رؤيا واضحة حكومة فريدة من نوعها وشكلها
الحكومات تستعين بمستشارين تكون لهم الكفاءة والتكوين اما هؤلاء ينامون ليالي هادئة بعيدين عن الضجيج ووعيل الاطفال وما يعانيه الشباب والمتشردين في المدن الشمالية الذين ينتظرون فرص ركوب قوارب الموت لعلهم يصلون الى الجهة الشمالية للبحر المتوسط
اما الذين يستغيثون من الثغر المحتل لعلهم تفتح لهم المعابر للعودة الى وطنهم لا من يجيب هؤلاء لا المسؤولين المحليين ولا المركزيين عفوا المركزيين منشغلون بقسمة الكعكعة في الانتخابات
حكومة الصفر ولا مسؤولية
أنا واحد من التجار الصغار المتضررين،الآن أنا عاطل عن العمل بعد أشهر من المعانات لم أتمكن من تسديد ثلاثة أشهر من كراء محل خاص ببيع المواد الغذائية.
حسب الصورة المغاربة مطبيعين مع الازبال غير الله يحفظ ،المسؤلون يمر جانب جبل من الازبال ولم يعيرون للامر اهتمام ،لو كان مسؤولا اوروبيا لما سار خطوة للامام قبل ان يامر بجمعها ولو كان في مهمة استعجالية،لكن المسؤولون المغاربة مهوسون بمهمات الوصاية على الشعب اكثر من مهام اخرى.
التعليق موجه ل السي طريشة صاحب التعليق رقم 8، خاص اللي يطرشك حتى تبقى دور
هل هناك رواج تجاري ليلي ؟ هناك تضييع ساعات العمل باىنسبة للمستخدمين، أرباب العمل ألفوا العمل لساعات طويلة حتى منتصف الليل ،و الخاسر الأكبر ذلك المستخدم أو العامل البسيط
الشكوى لغير الله مدلة
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا
الإبقاء على هذا التوقيت من طرف الحكومة ليس له تبرير منطقي
وشخصيا كل من اعرفه من اصدقاء و زملاء عمل اعلنوها بشكل مباشرة وهو عدم التصويت على هذا الحزب الذي يتخذ مثل هذه القرارات الفاشلة
للاسف الحكومة لا تهتم بالمقاولة ولا ما تعانيه كل ما يهم الحكومة هو استخلاص الضرائب ولا غير . انا مقاول متوسط لدية مقاولاتين كل واحد تشغل ما بين 100 عامل و120 بصفة مستمرة و40 آخرين مواقتين انا الان 14 شهر فرض عليا الإغلاق التام لأن النسبي لا استطيع العمل به لأن الإغلاق المبكر لا يسمح لنا بالعمل لان طبيعة الخدمات التي نقدمها يكون عليها الإقبال ما بعد التامنة ليلا . اواجبات الكراء تكرامت والضرائب والجبايات. اما القرض البنكية فحدت ولا احرج . وآخرها الان المحلات تم الحجز عليهم من طرف البنك الان تشرد الكل لا المقاول ولا الشغيلة وكدالك صاحب العقار ومن المستفيد الان . الله اعلم . اللهم انا هد منكر
والعجب. امريكا ماتوا فيها عشرين في المائة من ضحايا كوفيد بالعالم. وماعمر كان الإغلاق فيها والحضر الليلي… هادشي يطرح عدة أسئلة
أظن يجب إلغاء منع التنقل بين المدن، و الاغلاء مع الثامنة ، مع فتح الشواطء، و الحدائق الخ ، والابقاء على التدابير الاخرى مثل منع التجمعات،و الكمامة والتباعد فقط. لان التدابير الاولى اصبح لا معنى لها ،ماعدا ضرب الحركة الاقتصادية!
المقاولات الليلية:
البار و محلات بيع الخمور
الدعارة
الحشيش
لا أدري أسباب الإغلاق على الساعة 8 مساء!! فاللجنة المكلفة بتحديد زمن و أسلوب مواجهة الجاءحة لا تسنده مبادىء و قناعات و أفكار تصب في اتجاه احتواء الوباء، من هنا تأتي الشكوك حول من هم هؤلاء المكونين للجنة،و ما مدى ارتباطهم بالصحة العامة و هل لهم اطلاع على ما يقع في الواقع….؟؟؟؟
سبب طرح هذه التساؤلات وجود بعض السلوكات التي تناقض هذه الاجراءات في قطاعات أخرى. مثلا،في الاسابيع الماضية الغي التفويج في المدارس و صارت الأقسام ممتلئة و الحافلات مكتظة طول اليوم و الاسواق تعج بالمتسوقين…….فهل هذا يعني أن الفيروس لا ينشط سوى في المساء؟؟؟؟
إجراءات متناقضة رغم كل الحجج التي يمكن أن تدافع بها اللجنة عن اجراءاتها. لا أدري لم لا تنتج النخب المغربية في جميع القطاعات أعمالا معقولة توحي بوجود ساهرين بالفعل على حماية المواطن و طمانته ليس صحيا فقط بل في جميع المجالات.
لم يوجد دائما تناقض فيما ينتج من تدابير و اجراءات و يتم التطبيل لها و كأنها الكمال!!!! هذا يخلق شكوكا كبيرة حول هدف العديد من الإجراءات في جميع القطاعات!!!!!!!
يجب. استمرار. هادا. الاغلاق. حثى. القظاء. على. الوباء. وشكرا.
La nuit est faite pour rentrer chez soi et se reposer
depuis l’application ce cette mesure, on rentre tôt à la maison et on passe du beau
temps en famille et puis on dort tranquillement la nuit sans bruit des voitures et claxons des noctambules et des sans scrupules
et puis la nuit ça n’apporte que des problèmes
نعلم أن ميزانية الحكومة لا تسمح بتقديم دعم مباشر لأرباب المقاولات لكنها لم تقم حتى بمبادرة للتخفيف من أعباء الكراء من قبيل فرض على الملاكين التخفيض من مبلغ الكراء، و هذا ليس بغريب لأن أغلب البرلمانيين هم من أصحاب الأملاك ويجنون الأرباح من كراء المحلات ولا يمكن أن يقدموا مشروع قانون ليس في صالحهم. أما عندما يكون الأمر يتعلق بمصلحة شخصية أو حزبية من قبيل القاسم الانتخابي و التقاعد البرلماني يهرولون للبرلمان بدون تباعد ولاهم يحزنون. النتيجة المئات من المقاولات تحتضر واقتصاد مشلول.
* لم أدري ما جدوى من الإغلاق المبكر ، و ما علاقة التجوال الليلي
بإنتشار الوباء ؟
* إن كانت تلك الإجراءات نتيجة بحث علمي دقيق ، فلا بأس .
و إن كان غير ذلك ، فلماذا حرمان الناس من حريتهم و مصدر عيشهم .
يجب الإستمرار في تمديد الغلق الليلي لأن البؤر التي تتكون في البارات والحانات واماكن العربدة والسكر وما يليه من دعارة وفساد كفيل بإعادة البلاد إلى نقطة الصفر وعودة الإصابات المرتفعة وبالتالي افشال جهود الدولة واطالة أمد الوباء