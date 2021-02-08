الاصطدام بسيارة للشرطة يسقط مطلوبا للعدالة

أشهر عنصرا شرطة بولاية أمن طنجة، الاثنين، سلاحهما الوظيفيين دون اللجوء إلى استعمالهما، قصد توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكشف بلاغ لولاية الأمن، توصلت به هسبريس، أن الشخص الموقوف ارتكب حادثة سير بدنية مع سيارة للشرطة بمدينة طنجة، وحاول الفرار من مكان الحادثة، مبديا مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض حين تدخلت دورية الشرطة من أجل توقيفه، وهو ما اضطر عنصري الشرطة لإشهار سلاحهما الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه وتوقيفه.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، عن العثور بحوزة المشتبه فيه على ثلاثة أسلحة بيضاء وخمسة أقراص طبية مخدرة ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية؛ كما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.