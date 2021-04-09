الاعتداء والسرقة يوقعان بذي سوابق في طنجة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، مساء الخميس، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بنشاط شبكة إجرامية متورطة في ارتكاب اعتداءات جسدية مقرونة بالسرقة في حق مرشحين للهجرة غير المشروعة.

وقد تم توقيف المشتبه فيه على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة بعد قيام أفراد شبكة إجرامية باستدراج المرشحين للهجرة السرية وتعريضهم لاعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض، مقرونة بسرقة متعلقاتهم الشخصية وأموالهم، حيث مكنت إجراءات البحث من تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف أحدهم بحي بنكيران بمدينة طنجة.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء وقناع و14 هاتفا نقالا، و16 قرصا طبيا مخدرا من نوع ريفوتريل وكمية من مخدر الشيرا، فضلا عن مجموعة من المعدات والآليات الحديدية المستعملة في كسر الأقفال، ووثائق ملكية سيارات ورخص سياقة في اسم الغير يشتبه في كونها متحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المشاركين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وتوقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.