الاغتصاب والمخدرات يوقفان شخصا في مراكش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، السبت، على النيابة العامة المختصة، شخصا يشتبه في تورطه في الاغتصاب والضرب والجرح وإخفاء مسروق وترويج المخدرات.

وتمكنت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية أمن مراكش من ضبط هذا الشخص متلبسا بحيازة حوالي 5870 غراما من مخدر الشيرا، و14 باقة من مخدر “الكيف” بوزن 11200 غرام، و2800 غرام من أوراق التبغ المهرب، وقرصين مهلوسين، و5 هواتف محمولة.

وتمت عملية توقيف المشتبه فيه الذي يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، إثر تنسيق بين النيابة العامة المختصة ومركز الدرك المختص ترابيا.