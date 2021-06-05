الاغتصاب والمخدرات يوقفان شخصا في مراكش

الاغتصاب والمخدرات يوقفان شخصا في مراكش
صورة: أرشيف
السبت 5 يونيو 2021 - 18:17

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، السبت، على النيابة العامة المختصة، شخصا يشتبه في تورطه في الاغتصاب والضرب والجرح وإخفاء مسروق وترويج المخدرات.

وتمكنت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية أمن مراكش من ضبط هذا الشخص متلبسا بحيازة حوالي 5870 غراما من مخدر الشيرا، و14 باقة من مخدر “الكيف” بوزن 11200 غرام، و2800 غرام من أوراق التبغ المهرب، وقرصين مهلوسين، و5 هواتف محمولة.

وتمت عملية توقيف المشتبه فيه الذي يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، إثر تنسيق بين النيابة العامة المختصة ومركز الدرك المختص ترابيا. 

الاغتصاب الكيف ترويج المخدرات مراكش

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
البيغ وأمينوكس في أجواء حزن
السبت 5 يونيو 2021 - 18:06

البيغ وأمينوكس في أجواء حزن

صوت وصورة
مقتل شبان في تصوير "كليب"
السبت 5 يونيو 2021 - 14:58 8

مقتل شبان في تصوير "كليب"

صوت وصورة
مصرع 3 شبان في حادث
السبت 5 يونيو 2021 - 13:42 18

مصرع 3 شبان في حادث

صوت وصورة
اللقلاق رمز القنيطرة
السبت 5 يونيو 2021 - 12:40 7

اللقلاق رمز القنيطرة

صوت وصورة
متحف يعرض آثار دمنات
السبت 5 يونيو 2021 - 11:30 5

متحف يعرض آثار دمنات

صوت وصورة
احتجاج أطر المخيمات
الجمعة 4 يونيو 2021 - 23:22 5

احتجاج أطر المخيمات