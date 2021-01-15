أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • صابر
    السبت 16 يناير 2021 - 00:56

    دابا هاديك الضريبة انتاع السيارات اعلاش غادي انخلصوها واحنا عام هدا ما حركنا السيارة من احدا الدار.واسي رىيس الحكومة ات اهضر امعاهم يعفيونا هاد العام راه راه الغالب الا الله.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • افقرو الفقير
    السبت 16 يناير 2021 - 01:07

    مزيدا من الفقر للفقير……………….

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 22:35 6

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
قافلة كوسومار
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34

قافلة كوسومار

صوت وصورة
مع نوال المتوكل
الجمعة 15 يناير 2021 - 18:19 6

مع نوال المتوكل

صوت وصورة
رسالة الاتحاد الدستوري
الجمعة 15 يناير 2021 - 17:55 1

رسالة الاتحاد الدستوري

صوت وصورة
العروسي والفن وكرة القدم
الجمعة 15 يناير 2021 - 15:30

العروسي والفن وكرة القدم

صوت وصورة
أوحال وحفر بعين حرودة
الجمعة 15 يناير 2021 - 13:30 3

أوحال وحفر بعين حرودة