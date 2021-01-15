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تعليقات الزوار2
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دابا هاديك الضريبة انتاع السيارات اعلاش غادي انخلصوها واحنا عام هدا ما حركنا السيارة من احدا الدار.واسي رىيس الحكومة ات اهضر امعاهم يعفيونا هاد العام راه راه الغالب الا الله.
مزيدا من الفقر للفقير……………….