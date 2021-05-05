الانتخابات تجمع أحزاب المعارضة بالعثماني من جديد

الانتخابات تجمع أحزاب المعارضة بالعثماني من جديد
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 5 ماي 2021 - 15:55

كشف مصدر موثوق من قادة أحزاب المعارضة أن هذه الأخيرة بصدد التحضير لمبادرة تهدف إلى عقد لقاء جديد مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد لقاء سابق تمحور حول تدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في غضون الأيام المقبلة. وأوضح المصدر نفسه أن الهدف من التنسيق هو “خلق الأجواء لتنافس انتخابي صحي”.

وكانت مؤشرات التقارب بين كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد تأكدت منذ مدة عقب تنسيق لقاءات مشتركة وإصدار بيان مشترك؛ غير أن التنسيق مع سعد الدين العثماني، الذي يقود الحكومة، يمكن أن يجلب عليه غضب الأحزاب المكونة للأغلبية، بالنظر إلى ارتباط هذه الخطوة بالأجندة الانتخابية لجميع الأحزاب.

وكان سعد الدين العثماني قد استقبل، منذ أيام، أحزاب المعارضة سالفة الذكر حول الموضوع نفسه، بالإضافة إلى تطورات الوضعية الوبائية وكيفية الخروج من المأزق.

أحزاب المعارضة الانتخابات التنافس سعد الدين العثماني

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‫تعليقات الزوار

2
  • عمر
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 16:18

    ماذا يريد هذا القوم قوله العثماني؟ لا أدري! إذا خافوا من التزوير او بشيء من القبيل، و أرادوا أن يستبقوا الاحداث فهذه سياسة الحوار و المراوغة في ان واحد.. او من قبل الإحترام، مباركة العشر الأواخر من رمضان…

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  • مواطن؟
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 16:39

    انا كمواطن مغربي سأقاطع الإنتخابات لأن الأحزاب لا ثمتلني ولا تفكر في العيش الكريم

    0
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