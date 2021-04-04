صراعات بين التنظيمات الحزبية تشتد في "سوق الانتقالات الانتخابية"

أشعل قرب الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في المغرب الحرب بين الأحزاب السياسية حول استقطاب مرشحين لهم حظوظ وافرة للظفر بمقاعد في الدوائر المحلية بأقاليم المملكة.
وعلى طريقة “الميركاتو” الكروي، استعرت حملة من الانتقالات بين الأحزاب رغم الالتزامات التي قطعها عدد من القادة بعدم الدخول في منطق “سرقة” المرشحين.
وقلل أكثر من مسؤول حزبي، في حديث مع هسبريس، من قرار الترحال الذي اتخذه عدد من المرشحين، واصفين الأمر بالعادي، وبأنه يدخل ضمن حرية المرشحين للانتخابات لاختيار ما يرونه مناسبا لهم من تنظيمات سياسية.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية إن “المقتضى الجديد الذي يمنح الأمناء العامين حق تجريد الأعضاء من عضوية البرلمان، لعب دورا في عملية الترحال التي تشهدها الساحة السياسية”، مشيرا إلى أن “المرشحين لا يمكن أن يترشحوا إلا بالألوان السياسية التي سيضمنون البقاء فيها لولاية كاملة”.
ولمواجهة التخلي عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها النائب، مكن القانون التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان الحزب السياسي الذي ترشح المعني باسمه من تقديم ملتمس لرئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
وجاء في القانون التنظيمي أنه يجوز للحزب السياسي الذي ترشح النائب المعني باسمه أن يلتمس تجريده من صفته النيابية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تصرح بشغور المقعد الذي يشغله المعني بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب.
ويأتي هذا المقتضى الجديد في ظل استعداد عشرات البرلمانيين للتخلي عن أحزابهم والتوجه نحو أحزاب أخرى، رغم تجريم الدستور المغربي عملية “الترحال السياسي”؛ إذ يعرف المشهد المغربي صراعا كبيرا بين الأحزاب السياسية من أجل استقطاب العديد من النواب البرلمانيين الذين غالبا ما يضمنون التواجد في المؤسسة التشريعية، لكن هاجس فقدان المقعد البرلماني يجعلهم يؤخرون موعد إعلان انتمائهم السياسي الجديد.
وأعلنت وزارة الداخلية ضمن المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي أن هدف المقتضى الجديد، هو تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي، مشيرة إلى “منح التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية المجلس”.
كان نعيرو في عصابة جزاءر وهاد عصابة لي عندنا
اصبحنا نشاهد أموال شعب مسروقة ترسم كاريكاتير لضحك
موسم الأنتخابات ….موسم الصراع عن الغنائم ، موسم الفوز بجيوب المواطنين
الترحال السياسي أكبر دليل على ان الانتماءات الحزبية ليس ﻻجل اقتناع إيديولوجي أو مصلحة عليا للبلد ، لكن هو الطمع والجشع وكما هو معروف اللص ﻻيبقى في مكان واحد حتى ﻻ يكشف امره !! واﻻنتخابات ضياع للوقت ونهب للثروات … ﻻبد للمواطن المغربي ان يعطي درسا لهؤﻻء الانتهازيين … ونعم للمقاطعة انتخابات ونعم للمحاكمات اللصوص.
الترحال او تغيير اللون السياسي لضمان الحصول على “المقعد ” لهو دليل قاطع على ان الكرسي فيه مصلحة كبيرة للحاصل عليه. ولا وجود لمصلحة المواطن او البلاد في كل الصراعات القائمة في هذا الشان.لم يعد هذا الكرسي مسؤولية تكليف …فقد اصبح تشريفا يمنح صاحبه امتيازات كبيرة . التسابق للحصول عليه بجميع الوسائل يؤكد القول بانه فعلا ” الكرسي السحري ” .ولا حديث يجور حول مصلحة المواطنين والبلاد بصفة عامة.
بالله عليكم يا أهل الرأي والشورى… واش هاذو دابا يعول عليهم الواحد… وتعول عليهم البلاد… كيقلبوا في الفيستات بالعلالي… اذا لم تستحيي فافعل ما يحلو لك….
نفس الوجوه تتكرر منذ عقود،
نفس العقلية ونفس الأشكال،
المناصب والكراسي بالنسبة لهم،
مجرد طريق لتحقيق غايتهم وأهدافهم الشخصية،
أما مصلحة الوطن والمواطن،
فالله المستعان على الظالمين،
أُتركوا الفرضة للشباب وذوي الضمائر الحية،
من أجل التقدم بالبلاد والرقي بها،
من أجل مغرب جديد نافع،
البلاد تسير نحو الهاوية بسبب الديون الخارجية وسياسة التفقير الاقتصادي والاجتماعي،
ارحموا هذا الشعب واتقوا الله فيما تفعلون،
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ما يهم الكثير من المغاربة هو حكومة قوية تقف في وجه المتقاعسين المتعاقدين فتحيل رؤوس الفتنة العدليين خاصة على المحاكم ليقول العدل كلمته في حق الفوضويين الذين ضيعوا ملايبن التلاميذ أبناء الشعب بالغيابات والتغيبات ظلما وعدوانا .
بسم الله الرحمان الرحيم لم نسمع عنكم أيام الجائحة و الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد أين كانت الاحزاب السياسية و المجالس الوطنية و المكاتب التنفيذية والشبيبات والبرلمانيين و المستشارين نراكم إلى في الكرنفال الانتخابي نشكر الله و نحمد على جلالة الملك أمير المؤمنين الذي كان ولازال بجانبنا مند بداية الجائحة ولا ننسى وزارة الداخلية التي صهرت على أمن المواطنين و حاربة سماسرة المواد الغذائية وجميع الاجهزة الامنية من أطباء و الممرضين و سائقين سيارات الاسعاف حفظكم الله جميعا لهذا الوطن الغالي على قلوبنا أما الاحزاب السياسية تستعد للمركاطو الانتخابي
الانتقالات ااحزبية هاد الناس معندهم مبادء غير بحل الخرفان اازريبة الي تحلات اشفو فيها الربيع ادخل ليها
لا خير في من تخلى عمن انتخبوه ،كيف يعقل أن انتخب لاقدر الله إنسانا ترشح باسم حزب ما وعند نجاحه ينتقل إلى حزب آخر .بصراحة يجب على من انتخبه قيام دعوة في المحكمة عنوانها خيانة الأمانة.
اي فساد هذا واي كارثة هذه، ثم يأتيك من يقول لك العزوف الانتخابي!!!!! مثل المتعاقدين المتقاعسين الفوضويين الذين يقولون فرض علينا التعاقد !!!!