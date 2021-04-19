انتقادات تحيط بـ"قفة رمضان" وتطلب السرية في مبادرات الإحسان

أمام انتشار توزيع المساعدات خلال المناسبات ذات الصبغة الدينية، تصاحب بعضها عدسات كاميرا، تتوالى الانتقادات المصاحبة لأفعال الإحسان خلال شهر رمضان، تسائل مدى أخلاقية الأفعال وحسن النية وحدود الاستغلال.
وشهدت مدن وقرى المملكة حملات تضامنية واسعة من قبل العديد من المحسنين، خلال الأشهر الماضية، تستهدف الفئات الأكثر هشاشة التي تضررت بشكل مباشر جراء تفشي فيروس “كورونا” وتوقف العديد من المرافق الحيوية في المغرب.
وانتشرت مقاطع عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مسؤولين رفقة معوزين يتسلمون قففا رمضانية وعدسات الكاميرات توثق اللحظة؛ ما خلف انتقادات حادة في صفوف مواطنين لا ينظرون إلى الأفعال باعتبارها مساعدات، وقد تحولت إلى استغلال.
وتبرز عمليات التوزيع أن “قفة رمضان” تحولت إلى علامة للفقر الاجتماعي، نتيجة التغطية الإعلامية الكبيرة التي ترافق العملية؛ ما يؤدي إلى التشهير السلبي بالمستفيدين، كما صارت توظف في الحملات الانتخابية لأغراض سياسية.
علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، أورد أن الأمر ينقسم بين سلوك فاعل سياسي ومدني؛ لكنه يلتقي في رغبة دفينة تريد الظهور، خصوصا في المناسبات الدينية، حيث تتقوى متابعة أخبار الإحسان وفعل الخير.
وأضاف الشعباني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن عملية التصوير مرفوضة قطعا، باستحضار عوامل متعددة؛ أولها ثقافة المغاربة التي تشجب تصوير أفعال الخير، خصوصا باستحضار مفاهيم الحرمة والخفاء والتعسف على خصوصيات الناس.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن التنظيمات السياسية عادة ما تكون أهدافها واضحة ومرتبطة بأجندة ومصالح مرتقبة؛ لكن على المستوى المدني من الصعب حسم النقاش بسرعة، وإسقاط التفسير نفسه على جميع المبادرات المدنية.
وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “وجب وقف عمليات التشهير التي تطال عائلات عديدة خلال هذه المناسبات”، منبها إلى ضرورة العودة إلى الثقافة المغربية الأصيلة، والتي تدافع عن التعاون؛ لكن في إطار الكتمان وحفظ كرامة الناس.
الفقراء يريدون حقهم من الثروة و ليس قنينة زيت و كيلو سانيدة…
و محاربة السرقة و النهب الحاصل لترواث الوطن
انها مسرحية مشؤومة تشوه سمعة البلاد والعباد امام انظار العالم … لم يكفيهم التفقير بل زادو عليه التصوير و التشهير بآلام الفقراء ووجوههم الشاحبة…
كلشي ك يسع ف المغرب و كولشي لبس عليه فهم صطا
قفة قيمتها لاتتجاوز 100 درهم تقدم مرة او مرتين مع العلم ان ايام السنة 366 يوم طيب وبقية ايام الله الاخرى ثم لمادا التصوير الاستعراضي والتشهير بالمفقرين كم يشكل مجموع مبلغ هده الصدقة من المجموع الحق المستحق من ثروات الشعب
الشوهة والدل كتمنوا على الانسان بقفة لا تسمن ولا تغني من جوع القايد والباشا والمقدم ووفد حقوق الانسان والصحافة و القايد يقولها قولي الله ينصر سيدنا مانعرف كيفاش نقدر ناكل من داك القفة مادوزش ليا
اطعام ستين مسكين وآررر برع العصير لا اعمم لكن اغلبيتهم كذالك
صدقات ممنونة..لعنة الله على المنافقين.. هذا مال المحروم واليتيم
وهو حق له….