انتقادات تحيط بـ"قفة رمضان" وتطلب السرية في مبادرات الإحسان

انتقادات تحيط بـ"قفة رمضان" وتطلب السرية في مبادرات الإحسان
كاريكاتير:عماد السنوني
الإثنين 19 أبريل 2021 - 13:00

أمام انتشار توزيع المساعدات خلال المناسبات ذات الصبغة الدينية، تصاحب بعضها عدسات كاميرا، تتوالى الانتقادات المصاحبة لأفعال الإحسان خلال شهر رمضان، تسائل مدى أخلاقية الأفعال وحسن النية وحدود الاستغلال.

وشهدت مدن وقرى المملكة حملات تضامنية واسعة من قبل العديد من المحسنين، خلال الأشهر الماضية، تستهدف الفئات الأكثر هشاشة التي تضررت بشكل مباشر جراء تفشي فيروس “كورونا” وتوقف العديد من المرافق الحيوية في المغرب.

وانتشرت مقاطع عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مسؤولين رفقة معوزين يتسلمون قففا رمضانية وعدسات الكاميرات توثق اللحظة؛ ما خلف انتقادات حادة في صفوف مواطنين لا ينظرون إلى الأفعال باعتبارها مساعدات، وقد تحولت إلى استغلال.

وتبرز عمليات التوزيع أن “قفة رمضان” تحولت إلى علامة للفقر الاجتماعي، نتيجة التغطية الإعلامية الكبيرة التي ترافق العملية؛ ما يؤدي إلى التشهير السلبي بالمستفيدين، كما صارت توظف في الحملات الانتخابية لأغراض سياسية.

علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، أورد أن الأمر ينقسم بين سلوك فاعل سياسي ومدني؛ لكنه يلتقي في رغبة دفينة تريد الظهور، خصوصا في المناسبات الدينية، حيث تتقوى متابعة أخبار الإحسان وفعل الخير.

وأضاف الشعباني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن عملية التصوير مرفوضة قطعا، باستحضار عوامل متعددة؛ أولها ثقافة المغاربة التي تشجب تصوير أفعال الخير، خصوصا باستحضار مفاهيم الحرمة والخفاء والتعسف على خصوصيات الناس.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن التنظيمات السياسية عادة ما تكون أهدافها واضحة ومرتبطة بأجندة ومصالح مرتقبة؛ لكن على المستوى المدني من الصعب حسم النقاش بسرعة، وإسقاط التفسير نفسه على جميع المبادرات المدنية.

وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “وجب وقف عمليات التشهير التي تطال عائلات عديدة خلال هذه المناسبات”، منبها إلى ضرورة العودة إلى الثقافة المغربية الأصيلة، والتي تدافع عن التعاون؛ لكن في إطار الكتمان وحفظ كرامة الناس.

الإحسان العمومي المغرب فيروس كورونا قفة رمضان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • Kenitra
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 13:07

    الفقراء يريدون حقهم من الثروة و ليس قنينة زيت و كيلو سانيدة…
    و محاربة السرقة و النهب الحاصل لترواث الوطن

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لمودن
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 13:08

    انها مسرحية مشؤومة تشوه سمعة البلاد والعباد امام انظار العالم … لم يكفيهم التفقير بل زادو عليه التصوير و التشهير بآلام الفقراء ووجوههم الشاحبة…

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sawte
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 13:11

    كلشي ك يسع ف المغرب و كولشي لبس عليه فهم صطا

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 13:12

    قفة قيمتها لاتتجاوز 100 درهم تقدم مرة او مرتين مع العلم ان ايام السنة 366 يوم طيب وبقية ايام الله الاخرى ثم لمادا التصوير الاستعراضي والتشهير بالمفقرين كم يشكل مجموع مبلغ هده الصدقة من المجموع الحق المستحق من ثروات الشعب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 13:12

    الشوهة والدل كتمنوا على الانسان بقفة لا تسمن ولا تغني من جوع القايد والباشا والمقدم ووفد حقوق الانسان والصحافة و القايد يقولها قولي الله ينصر سيدنا مانعرف كيفاش نقدر ناكل من داك القفة مادوزش ليا

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • البجعدي
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 13:12

    اطعام ستين مسكين وآررر برع العصير لا اعمم لكن اغلبيتهم كذالك

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sami
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 13:13

    صدقات ممنونة..لعنة الله على المنافقين.. هذا مال المحروم واليتيم
    وهو حق له….

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حماية الطفولة بالمغرب
الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:10

حماية الطفولة بالمغرب

صوت وصورة
أوزون تدعم مواهب العمّال
الإثنين 19 أبريل 2021 - 07:59 1

أوزون تدعم مواهب العمّال

صوت وصورة
بدون تعليك: المغاربة والأقارب
الأحد 18 أبريل 2021 - 22:00 14

بدون تعليك: المغاربة والأقارب

صوت وصورة
نقاش في السياسة مع أمكراز
الأحد 18 أبريل 2021 - 21:00 7

نقاش في السياسة مع أمكراز

صوت وصورة
سال الطبيب: العلاقات الأسرية في رمضان
الأحد 18 أبريل 2021 - 19:00

سال الطبيب: العلاقات الأسرية في رمضان

صوت وصورة
شيخ يبحث عن النحل وسط الشارع
الأحد 18 أبريل 2021 - 17:36 15

شيخ يبحث عن النحل وسط الشارع