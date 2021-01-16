الباحث عبد المجيد بنمسعود يرحل إلى دار البقاء

الباحث عبد المجيد بنمسعود يرحل إلى دار البقاء
صورة: أرشيف
السبت 16 يناير 2021 - 21:52

عن سن تناهز 69 عاما، فقد المشهد البحثي في الفكر الإسلامي المغربي عبد المجيد بنمسعود، الباحث في الفكر التربوي الإسلامي.

وترك الفقيد، المتخصص في مصطلح القرآن والحديث، سلسلة من الكتب، من بينها “القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر”، و”التفكك الأسري دعوة للمراجعة”، و”منظومتنا التربوية إلى أين؟”، و”مفهوم السلطة في ضوء المنظومة التربوية الإسلامية”.

كما نشر بنمسعود العديد من الدراسات بمجلات مغربية وعربية حول أزمة القيم، والتخلف الحضاري، والاختراق الثقافي، وثقافة البناء في الإسلام، والنظرية التربوية الإسلامية، ومناهج تدريس الفكر الإسلامي.

الفكر التربوي الإسلامي القرآن والحديث المجتمع المعاصر عبد المجيد بنمسعود

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‫تعليقات الزوار

10
  • عزيز
    السبت 16 يناير 2021 - 21:57

    رحمه الله والحقه بالصالحين والهم دويه الصبر والسلوان

    15
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  • البغدادي
    السبت 16 يناير 2021 - 21:59

    غفر الله له واسكنه فسيح جناته على ما قدم للاسلام والمسلمين ورزق أهله ودويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ( كل نفس ذائقة الموت …ص…)

    12
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  • visiteur
    السبت 16 يناير 2021 - 21:59

    رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته…ولله ما أعطى وله ما أخذ

    8
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  • Badr m
    السبت 16 يناير 2021 - 22:00

    انا لله وانا اليه راجعون .والهم ذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

    6
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  • مروان
    السبت 16 يناير 2021 - 22:01

    كم من جريمة إرتكبت بإسم كورونا

    0
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  • عبد الهادي
    السبت 16 يناير 2021 - 22:10

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء

    5
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  • محمد الحر
    السبت 16 يناير 2021 - 22:13

    رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جنانه وكل من أحسن عملا و رزق دويه و محبيه و أصدقاءه الصبر و السلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

    3
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  • عبكريم
    السبت 16 يناير 2021 - 22:27

    رحمة الله تعالى عليه، لا خوف عليه ولا هو يحزن، لم يترك وراءه اغاني ولا افلام عشق ولا مسرحيات ولا مسلسلات، لقد ترك وراءه ما لا ينقطع اجره عنه وهو العلم النافع في الكتب الدينية التي خلفها فهنيىا له

    4
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  • مغربي
    السبت 16 يناير 2021 - 22:31

    تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا و ألهم اسرتيه و الذويه و محبيه الصبر و السلوان و حسن العزاء و إن لله و إن إليه راجعون.

    2
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  • abdelhadi
    السبت 16 يناير 2021 - 22:32

    البقاء لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.

    0
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