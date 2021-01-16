الباحث عبد المجيد بنمسعود يرحل إلى دار البقاء

عن سن تناهز 69 عاما، فقد المشهد البحثي في الفكر الإسلامي المغربي عبد المجيد بنمسعود، الباحث في الفكر التربوي الإسلامي.

وترك الفقيد، المتخصص في مصطلح القرآن والحديث، سلسلة من الكتب، من بينها “القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر”، و”التفكك الأسري دعوة للمراجعة”، و”منظومتنا التربوية إلى أين؟”، و”مفهوم السلطة في ضوء المنظومة التربوية الإسلامية”.

كما نشر بنمسعود العديد من الدراسات بمجلات مغربية وعربية حول أزمة القيم، والتخلف الحضاري، والاختراق الثقافي، وثقافة البناء في الإسلام، والنظرية التربوية الإسلامية، ومناهج تدريس الفكر الإسلامي.