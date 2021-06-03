"البام" يفوز بجزئيات مجلس المستشارين في سوس

فاز محمد أودمين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الخميس، بالانتخابات الجزئية المنظمة بجهة سوس ماسة لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم هيئة ممثلي مجلس جهة سوس ماسة.

وقالت مصادر هسبريس إن إودمين سوند من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه، إلى جانب أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، فحصل على 33 صوتا مقابل 21 صوتا لمنافسه أحمد بتكرين عن حزب العدالة والتنمية.

وجاء تنظيم الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر بالغرفة الثانية برسم هيئة ممثلي مجلس جهة سوس ماسة على إثر تجريد محمد سعيد كرم، المنتمي إلى حزب الاستقلال، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، من عضوية مجلس المستشارين.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، في الـ3 من شهر مارس المنصرم، عن شغور المقعد الذي كان يشغله محمد سعيد كرم، وأمرت بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند الخامس من المادة الـ92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

يشار إلى أن محمدا سعيد كرم كان يشغل أيضا منصب رئيس الجماعة الترابية سيدي وساي في اشتوكة آيت باها، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية بأكادير بعزله وتأييد الحكم من لدن الاستئنافية الإدارية بمراكش ورفض الطعن الذي تقدم به أمام محكمة النقض، على إثر ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون؛ مما أفقده الأهلية الانتخابية، فجرى تجريده من عضوية “المستشارين”.