البحث عن عائلة مغربي توفي بـ"أنتويرب" البلجيكية

البحث عن عائلة مغربي توفي بـ"أنتويرب" البلجيكية
صورة: فيسبوك
الجمعة 22 يناير 2021 - 15:23

نشرت لجنة الجنائز الإسلامية بأوروبا، على صفحتها على فيسبوك، إعلانا للبحث عن عائلة مغربي توفي بمدينة أنتويرب بالديار البلجيكية.

الراحل، واسمه قيد حياته محمد محمد ميمون، من مواليد بني بويفرور بمدينة الناظور.

وأفاد المصدر ذاته بأنه إلى حد الآن مازالت أي جهة لم تسأل عن الراحل، بينما تتواجد جثته بمشرحة “جنازة” الإسلامية ببلجيكا.

الناظور بلجيكا مغاربة العالم وفاة

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‫تعليقات الزوار

5
  • حسنو
    الجمعة 22 يناير 2021 - 15:42

    رحمه الله و تغمده بواسع رحمته .فقط الاشارة ، المدينة اسمها انتفيربن و هي انفرس .anvers .

    6
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  • مرتن بري دو كيس
    الجمعة 22 يناير 2021 - 15:49

    رحم تلله الفقيد.وانا لله وانا اليه راجعون…..

    4
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  • musse
    الجمعة 22 يناير 2021 - 15:56

    شكرا لهسبريس على المبادرة فعلا عمل تطوعي يظهر فواءد الصحافة الالكترونية

    6
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  • هشام. إسبانيا
    الجمعة 22 يناير 2021 - 16:00

    الله يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جنانه و يرزق آهله الصبر و السلوان و إن لله وإن إليه راجعون. للاشارة فقط فالأخ يحمل بطاقة الاقامة. فهو ليس مجهول الهوية

    5
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  • الشعرة نجيب
    الجمعة 22 يناير 2021 - 16:01

    الله يرحمه وانا لله وانا اليه راجعون

    4
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