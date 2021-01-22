البحث عن عائلة مغربي توفي بـ"أنتويرب" البلجيكية

نشرت لجنة الجنائز الإسلامية بأوروبا، على صفحتها على فيسبوك، إعلانا للبحث عن عائلة مغربي توفي بمدينة أنتويرب بالديار البلجيكية.

الراحل، واسمه قيد حياته محمد محمد ميمون، من مواليد بني بويفرور بمدينة الناظور.

وأفاد المصدر ذاته بأنه إلى حد الآن مازالت أي جهة لم تسأل عن الراحل، بينما تتواجد جثته بمشرحة “جنازة” الإسلامية ببلجيكا.