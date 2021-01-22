البحث عن عائلة مغربي توفي بـ"أنتويرب" البلجيكية
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 يناير 2021 - 15:23
نشرت لجنة الجنائز الإسلامية بأوروبا، على صفحتها على فيسبوك، إعلانا للبحث عن عائلة مغربي توفي بمدينة أنتويرب بالديار البلجيكية.
الراحل، واسمه قيد حياته محمد محمد ميمون، من مواليد بني بويفرور بمدينة الناظور.
وأفاد المصدر ذاته بأنه إلى حد الآن مازالت أي جهة لم تسأل عن الراحل، بينما تتواجد جثته بمشرحة “جنازة” الإسلامية ببلجيكا.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
رحمه الله و تغمده بواسع رحمته .فقط الاشارة ، المدينة اسمها انتفيربن و هي انفرس .anvers .
رحم تلله الفقيد.وانا لله وانا اليه راجعون…..
شكرا لهسبريس على المبادرة فعلا عمل تطوعي يظهر فواءد الصحافة الالكترونية
الله يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جنانه و يرزق آهله الصبر و السلوان و إن لله وإن إليه راجعون. للاشارة فقط فالأخ يحمل بطاقة الاقامة. فهو ليس مجهول الهوية
الله يرحمه وانا لله وانا اليه راجعون