البحرية الملكية تسحب 5 أطنان من مخدر الشيرا

البحرية الملكية تسحب 5 أطنان من مخدر الشيرا
صورة: و.م.ع
السبت 10 أبريل 2021 - 13:16

أفاد مصدر عسكري أن وحدات قتالية تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية روتينية في المحيط الأطلسي، قامت ما بين 6 و8 أبريل الجاري بسحب 137 رزمة من مخدر الشيرا تزن حوالي خمسة أطنان، تخلى عنها مهربون في عرض سواحل آسفي.

وأوضح المصدر أن هذه الكمية من المخدرات تم نقلها إلى ميناء الدار البيضاء، حيث تم تسليمها إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات القانونية الضرورية.

آسفي أطنان البحرية الملكية الشيرا

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