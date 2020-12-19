خفر البحرية ينقذ 127 مرشحا للهجرة غير الشرعية

علم لدى مصدر عسكري أنه، بتنسيق تام بين محطات رادار المراقبة البحرية والوحدات البحرية العاملة بالبحر الأبيض المتوسط، قدمت عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المساعدة، اليوم السبت، المساعدة لـ127 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 14 امرأة وقاصران.

وأوضح المصدر أن المهاجرين كانوا على متن قوارب مطاطية مهترئة، وأنه تم التكفل بالأشخاص الذين جرى إنقاذهم من طرف وحدات البحرية الملكية قبل نقلهم سالمين إلى مختلف موانئ المملكة، وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.