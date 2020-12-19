خفر البحرية ينقذ 127 مرشحا للهجرة غير الشرعية

علم لدى مصدر عسكري أنه، بتنسيق تام بين محطات رادار المراقبة البحرية والوحدات البحرية العاملة بالبحر الأبيض المتوسط، قدمت عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المساعدة، اليوم السبت، المساعدة لـ127 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 14 امرأة وقاصران.
وأوضح المصدر أن المهاجرين كانوا على متن قوارب مطاطية مهترئة، وأنه تم التكفل بالأشخاص الذين جرى إنقاذهم من طرف وحدات البحرية الملكية قبل نقلهم سالمين إلى مختلف موانئ المملكة، وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.
والسلطات ستوزع هاؤلاء المهاجرين الأفارقة على مدن المملكة بنملال وتزنيت وصفرو وغيرها .والسؤال الذي يطرح نفسه
واين سلطات الحدود ؟ وكيف تتركهم يدخلون البلاد ابتداء . وهل المغرب أصبح زريبة يدخل إليها كل من هب ودب.
كن غير ساعدتهم وتركتهم يمرون اسبانيا تحاربنا في سرية ونحن لنا هذه الورقة الهجرة كلشي وجد راسو يحرك غرق اسبانيا بالبشر
De leur lutte contre les stupéfiants et l’immigration clandestines, il faut féliciter ces braves éléments de la MARINE-ROYALE qui méritent d’être fort-bien honorés et récompensés !
l,espagne va changer ca politique envers les immigrants clandestins il n y,aura plus de regularisation, ,,,,elle a recu des menaces de la communautee europeen.
الاسبان على الاقل وعلى المستوى الشعبي يتخوفون بالدرجه الاؤولى من الحراكه والمهاجرون المغاربيون والمسلمون عموما. لانهم يعرفون حق المعرفه من هم وما هي نواياهم الحقيقيه . اولا التمسكن ولاحقا بعد التمكن سيحدث ما يحدث في فرنسا .اي زعزعه استقرار البلاد وتهديد أمنها واهلها .