البحرية الملكية تنقذ 59 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تنقذ 59 مرشحا للهجرة السرية
صورة: أرشيف
الإثنين 22 فبراير 2021 - 19:20

أفاد مصدر عسكري أن وحدة بحرية تابعة للكتيبة الأولى لمشاة البحرية، تمكنت بالتعاون مع زورق تابع لسرية الدرك الملكي بالحسيمة، في وقت مبكر اليوم الاثنين، بعرض ساحل مركز المراقبة إسبلاماديرو (منطقة الحسيمة)، من إنقاذ 59 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قارب مطاطي.

وأوضح المصدر نفسه، أن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، 33 امرأة و7 أطفال وسبعة رضع.

وأضاف أنه تم التكفل بهم من قبل عناصر السرية المحلية للدرك الملكي، في حين تم نقل أربع نساء وطفل واحد ورضيعين، كانوا في وضعية صحية متدهورة، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة.

البحرية الملكية الحسيمة الدرك الملكي الهجرة السرية

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‫تعليقات الزوار

1
  • abdou
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 19:34

    دالك الزورق الصغير ينقد دالك العدد الكبير من الحراكة سبحان الله .المنقذ الواحد القهار.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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