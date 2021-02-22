البحرية الملكية تنقذ 59 مرشحا للهجرة السرية

أفاد مصدر عسكري أن وحدة بحرية تابعة للكتيبة الأولى لمشاة البحرية، تمكنت بالتعاون مع زورق تابع لسرية الدرك الملكي بالحسيمة، في وقت مبكر اليوم الاثنين، بعرض ساحل مركز المراقبة إسبلاماديرو (منطقة الحسيمة)، من إنقاذ 59 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قارب مطاطي.

وأوضح المصدر نفسه، أن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، 33 امرأة و7 أطفال وسبعة رضع.

وأضاف أنه تم التكفل بهم من قبل عناصر السرية المحلية للدرك الملكي، في حين تم نقل أربع نساء وطفل واحد ورضيعين، كانوا في وضعية صحية متدهورة، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة.