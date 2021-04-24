البحر يلفظ جثة في شاطئ "الريفيين" بالفنيدق

البحر يلفظ جثة في شاطئ "الريفيين" بالفنيدق
صورة: أرشيف
السبت 24 أبريل 2021 - 20:18

تسبب هيجان البحر وسوء الأحوال الجوية، السبت، في لفظ مياه البحر الأبيض المتوسط جثة شاب على مستوى شاطئ “الريفيين” في مدينة الفنيدق.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون الجثة، التي عثر عليها، لأحد ضحايا الهجرة غير الشرعية من أبناء المنطقة.

وأشارت مصادر جريدة هسبريس إلى انتقال مصالح الشرطة وممثل السلطة المحلية إلى مكان الحادث، للتحقيق في الموضوع وتحديد هوية الضحية.

وقد جرى توجيه جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بتطوان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار تشريحها من أجل استيفاء متطلبات البحث القضائي.

الفنيدق جثة شاطئ الريفيين غرق

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‫تعليقات الزوار

1
  • Farid
    السبت 24 أبريل 2021 - 20:36

    ان لله وإنا إليه راجعون شباب دنبهم على البلاد لم توفر لهم عيش كريم

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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