البخاري: إمكانيات الإنتاج محدودة .. والجمهور المغربي لا يقبل الرداءة

بصم الممثل طارق البخاري حضوره في مختلف الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وسجل حضورا مميزا من خلال إشرافه على إخراج السلسلة الكوميدية “زوجتك نفسي”، وعلق في حديثه لهسبريس: “أنا فخور بأول تجربة للإخراج، وسعيد بالثقة التي حظيت بها من طرف الممثلين، ومحظوظ جدا بجنود الخفاء الذين وقفوا وراء كاميرات هذا العمل”، وأضاف: “السلسلة تم الاشتغال عليها بالكثير من الحب، في سبيل تقديم منتوج يرقى إلى تطلعات الجمهور المغربي”.

“عين المتلقي لم تعد تقبل استهلاك أي منتوج كان، والجمهور المغربي لا يقبل الرداءة، بحكم انفتاحه على ثقافات عديدة؛ بما فيها الثقافة السمعية البصرية”، يشدد البخاري الذي أضاف: “تقنيا، نتوفر على عناصر وطاقات شابة هائلة؛ لكن الإمكانيات وكلفة الإنتاج تظل محدودة جدا، عكس دول عربية أخرى التي تتوفر على صناعة سينمائية قائمة الذات كالشقيقة مصر”، قبل أن يستدرك قائلا: “الجميل هو أن هناك تقدما وتطورا من حسن إلى أحسن، والمغرب بلد متصالح مع العديد من الحضارات ومنفتح على مختلف الثقافات، واستطاع أن يفرض نفسه في الساحة الفنية العالمية، وحصد العديد من الجوائز”.

ومن جملة الإكراهات التي تواجهها الأطقم الفنية، يقول البخاري: “انطلاق تصوير الأعمال الفنية قبل البث بأشهر أو أيام قليلة”، مبرزا أن العمل الفني يتطلب وقتا من أجل التصوير والتوضيب لتقديم عمل مشرف للجمهور.

من جهة ثانية، يورد المخرج المغربي أن المجهودات التي يقوم بها المخرج وراء الكاميرا ليست بالأمر السهل، ويضيف: “عند الاشتغال في عمل فني كممثل يبدو لك أنك تقوم بمجهودات كبيرة، في حين أن الوقوف وراء الكاميرا أصعب من ذلك.. والأهم هو ألا يحس الممثل بالقلق والإكراهات التي يعيشها الطاقم التقني والفني، لأن الممثل هو مرآة العمل أمام الجمهور”.

وفي سياق متصل، تحدث الممثل والمخرج المغربي طارق البخاري عن “غياب الأعمال الروائية المغربية وترجمتها إلى أعمال فنية تلفزيونية وسينمائية، على غرار تجارب دول عربية أخرى”.

يشار إلى أن طارق البخاري تلقى تكوينا مسرحيا على يد الفنان المغربي الراحل الأستاذ محمد سعيد عفيفي، كما كانت له تجربة مسرحية رفقة عميد المسرح المغربي الراحل الطيب الصديقي، واشتغل رفقة الفنان الفكاهي حسن الفد في مجموعة من السلسلات الكوميدية، كما شارك في سيتكومات ومسلسلات مغربية عديدة، وسجل حضوره في العديد من الأفلام السينمائية.