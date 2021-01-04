ليس حزب العدالة والتنمية وحده من شرع في بناء مقر جديد في العاصمة بمليارات السنتيمات، بل إن زعيم حزب منافس سبقه، بلغة المليارات، إلى اقتناء مقر فاره وسط العاصمة.
وتتجه الأنظار إلى طريق زعير حيث سيبيع الزعيم الحزبي بقعة أرضية تابعة للحزب بالمليارات، في حين قام صديقه السابق بالتأشير على شراء عمارة بالمليارات غير بعيد عن شارع محمد الخامس ستخصص لمؤسسة دستورية.
يذكر أن ظاهرة “البذخ في زمن كورونا” أثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الإعلان عن صفقة بناء مقر جديد لحزب العدالة والتنمية.
لقاو الفلوس موجودة …ولماذا أصلا بناء مقر جديد ….يجب الإكتفاء بالمقر القديم لكنهم وجدوا المال حاضراً حسبنا الله ونعم الوكيل في كل أحزاب المغرب وحكومة المغرب إتقوا الله يا عباد الله
ورئيس حزب استفاد من بقعة كخادم للدولة بثمن بخس ياريت لو يبني مقر للحزب ويكفر عن اعماله
ادا كان المعني بالامر وصاحب الاموال وهو الشعب لايعنيه الامر وغائب او مغيب ولاحسيب ولارقيب لما العجب
لا احد عليه ان يتعجب مما يسمع او يري من مثل هذه الحالات الكثيرة.. فالبذخ مستشري بين النخب.. ولا احد منهم يفكر في هموم الفقراء من المغاربة وهم بكثرة… واي من المسؤولين يبقي المواطن البسيط بالنسبة اليه حطبا يستغله عند الحاجة فقط ولمصلحته…فلو كان عند هؤلاء النخب ذرة احساس بالمواطن ما اقدموا علي هذا البذخ ولوجهوا هذه الملايير للاعمال الاجتماعية والتنموية والتي قد تفيد البسطاء من الناس… ولكن لا تجاوب ممن تنادي…