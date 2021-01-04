ليس حزب العدالة والتنمية وحده من شرع في بناء مقر جديد في العاصمة بمليارات السنتيمات، بل إن زعيم حزب منافس سبقه، بلغة المليارات، إلى اقتناء مقر فاره وسط العاصمة.

وتتجه الأنظار إلى طريق زعير حيث سيبيع الزعيم الحزبي بقعة أرضية تابعة للحزب بالمليارات، في حين قام صديقه السابق بالتأشير على شراء عمارة بالمليارات غير بعيد عن شارع محمد الخامس ستخصص لمؤسسة دستورية.

يذكر أن ظاهرة “البذخ في زمن كورونا” أثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الإعلان عن صفقة بناء مقر جديد لحزب العدالة والتنمية.