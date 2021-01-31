البركاوي يوقّع أربعة أهداف في دوري السعودية

البركاوي يوقّع أربعة أهداف في دوري السعودية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 31 يناير 2021 - 18:29

تمكن الدولي المغربي كريم البركاوي من تسجيل “سوبر هاتريك” في مباراة كرة القدم التي قلب خلالها فريق الرائد تأخره بهدف أمام ضيفه ضمك إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، الأحد، برسم الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم ضمك بهدف سجله إيميليو زيلايا في الدقيقة الأولى من اللقاء، ثم سجل كريم البركاوي ثلاثة أهداف للرائد في الدقائق 32 و58 62، قبل أن يسجل ضمك الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق دوماجوج أنتوليتش من ركلة جزاء؛ ثم عاد كريم البركاوي ليسجل الهدف الرابع له (سوبر هاتريك) وللرائد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة طرد سيرجيو فيتور، لاعب ضمك، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ورفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

الدوري السعودي سوبر هاتريك ضمك كريم البركاوي

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‫تعليقات الزوار

1
  • Ayman
    الأحد 31 يناير 2021 - 18:41

    Tout ça grâce à son travail et surtout son ex club HUSA qui nous impressionne jour après jour avec la qualité de ces joueurs.

    3
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