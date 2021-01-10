برلماني يتنازل عن متابعة عاملة بـ"سرقة البيض"

كلف عبد اللطيف الزعيم، صاحب وحدة لإنتاج البيض، والبرلماني عن إقليم الرحامنة، محاميه محمد بشرى بهيئة مراكش، بالتنازل عن الشكاية المفتوح لها ملف جنحي تلبسي عدد 04 /2021، والمدرج بجلسة 13 من الشهر الجاري، وذلك لوقوع الصلح بين الطرفين.
وكانت هذه الشكاية موضوع متابعة النيابة العامة لدى ابتدائية ابن جرير، لعاملة بوحدة لإنتاج البيض بالرحامنة، من أجل سرقة كمية من هذه المادة الغذائية.
وأوضح الزعيم أن “التنازل جاء استجابة لعدة اعتبارات؛ منها ما هو إنساني، وما هو عائلي وحزبي”، مضيفا: “ليس من شيمي رد طلب لوالدتي وعائلتي، وللأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، ولجمعيات المجتمع المدني”.
وفي تصريح لهسبريس، أكد المتحدث نفسه أن مصير المقاولات الاقتصادية بيد عمالها، الواعين بأداء الواجب المهني للحفاظ على استمرارها، لأنها توفر فرص الشغل، موردا: “يجب تحسيس العمال بأهمية المقاولة في التنمية المحلية والوطنية، ومحاربة السرقة التي تهدم فرص الشغل”.
تبارك الله على سي الزعيم راك زعمتي
راه هيا خاصها تابعك علي الحقوق ديالها لي وكلها ليها
لي نهبو المال العام ماعمرو كتبنا عليهم و هادي مسكينة على 16 بيضة واقعة القيامة لوكان نسولو على هاذ البرلماني لقاوه سارق رزق صحاب الرحامنة كاملين. لاحولة ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
السلام اعليكم لو سرقت فاطمة لقطعت يدها السرقة هي السرقة بحال البيضة بحال الوقيدة الله اهديهم اصافي باز لي كتعطيه خاطرو يوكل ولدو حاجة دالحرام اللهم انا نسالك العافية
هل موعد قرب الانتخابات ومواقع التواصل لهم أثر على تراجعك الزمن دوار اسي الزعيم؟
الله أعلم ما وقع في هاته الحادثة لا اضن ان البيض هو السبب مع العلم ان البرلمانيين لهم نفود ويمكن لهم اتهامك باي تهمة
فينما شي إنجاز شعبي الا و نجد البام يسرقه و ينسبه إليه
جزاكم الله خيرا هذا من حسن خلقكم وكريم اعمالكم
قل خفت على مقعدك في البرلمان وصافي لما رأيت تعاطف الناس مع العاملة وغضبهم على تصرفك معها علما ان ما فعلته ليس عيبا انما هو تطبيق القانون ولو كنا في بلد اوروبي حيث القوانين تجري على الجميع لما ملكت انت البرلماني حق التنازل
لكن يبدو ان حتى الشكايات تحكمها المصالح الخاصة والمصالح الحزبية
السلام عليكم.موردا يجب تحسيس العمال باهمية المقاولة في التنمية المحلية والوطنية ومحاربة السرقة التي تهدم فرص الشعل وبما أنه يعرف بأهمية التحسين لماذا إذن لم يحسس البرلمانيين من داخل قبة البرلمان بأهمية البرلمان في تنمية العباد والبلاد ومحاربة سرقة اموال الشعب التي تهدم ميزانية الدولة أو يعرفون فقط تحسيس الفقراء أما أصحاب الحصانة فلا يجب أن يحسسهم أحد وعلى كل حال هذا التنازل ليس من أجل ما قاله في المقال وإنما عندما رأى أن الكل عاتبه وخصوصا أنه يتبجح بأنه يفعل اعمال الخير خجل من نفسه وتنازل عن القضية أما لو كان الموضوع انساني كما قال لما قدم الدعوة من الأصل واعطاها انذارا وما زاد الطين بلة وكل محاميا أيضا كأنه يقاضي مافيا ايطاليا وليس عاملة عادية
جزاك الله خيرا في هدا العمل الله يخلف فيما ضاع لك انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم مهما اي انسان عمل معك الشر عامله بالخير واجرك عند الله ما اخد اي شيء من هده الدنيا الا العما الصالحة ومرة اخرى جزاك الله خير
سلام : المثال كاگول .اللي سرق ايبرى ايسرق فيل .اوكبرها تصغر .اللي سرق فيل كيخلص تمن ايبرة اوللي سرق ايبرة كيخلص تمن الفيل . كبرها تصغار
كيما دار الواحد مع المغاربة يوحل. دعاها نضتو تغوتو. تنازل نضتو تتفلسفو. رزقو هاداك ومقابلو، واللي دار الذنب يستاهل العقوبة. واللي سرق بيضة يسرق بقرة.
الله يعفو عليها والله يطعمنا حلال
“منه ماهو إنساني وما هو حزبي وما هو عائلي وماهو… وماهو…” .أظن أن كل هذه الإعتبارات مجتمعة من أجل العفو على هذه المرأة إلا أعتبار واحد وهو “ما هو إنساني” فهو غير موجود في هذا العفو، لسبب بسيط وهو أنه ،أي الإعتبار الإنساني، يكفي لوحده ،لو وجد طريقا لقلب هذا البرلماني، أن يحفز ضميره للإمتناع عن متابعة إمرأة مغلوبة ، مهما كانت الأسباب. الشيء الوحيد الذي جعل هذا الشخص يتراجع عن المتابعة هو ضغط الرأي العام المغربي الذي صُدِم بالسلوك اللا إنساني الصادر عن “ممثل الأمة” هذا. تَنازله عن المتابعة لم تعد له قيمة ، لأنه جاء تحت الضغط وليس بدافع إنساني كما يحاول أن يوهم القراء. بئس ممثل الأمة هذا وبئس الأمة التي يمثلها مِثْلُ هذا .
هذا من شيم الاخلاق بان تعف عمن ظلمك، جازاه الله خيرا.
على 2 بيضات تواصل البرلماني مع العائلة والحزب وأدخل الانساني والاجتماعي في الموضوع وهو الذي يتقاضى 4 مليون من البرلمان فقط ظلما وعدوانا وهو من قوت كل الشعب المغربي .. من يقاضي من .. أصبح الظالم مظلوما والمظلوم ظالما
شيء محزن ان يتابع. برلماني سيدة ام لاطفال في قضية 16 بيضةاو 600 او حتى 10800 بيضة، ربما السيدة مخطئة والسرقة شيء مرفوض لكن اقول للسيد البرلماني انك اصبحت اضحوكة عند المغاربة ومحطة للسخرية .وانت تتلقى مبلغا ماليا من المؤسسة التشريعية من اموال المغاربة وترعى مصالحك الخاصة من داخلها.فان لم تستحيي ففعل ما شئت .
قال ﷺ:”يا ايها الناس:
إنما أهلك الذين من قبلكم
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد”. الضعيف مسكين معندو حد ،عليها يطبق عليه القانون،اما اللي كيسرق الملياير راه فوووووووق القانون