برلماني يتنازل عن متابعة عاملة بـ"سرقة البيض"

كلف عبد اللطيف الزعيم، صاحب وحدة لإنتاج البيض، والبرلماني عن إقليم الرحامنة، محاميه محمد بشرى بهيئة مراكش، بالتنازل عن الشكاية المفتوح لها ملف جنحي تلبسي عدد 04 /2021، والمدرج بجلسة 13 من الشهر الجاري، وذلك لوقوع الصلح بين الطرفين.

وكانت هذه الشكاية موضوع متابعة النيابة العامة لدى ابتدائية ابن جرير، لعاملة بوحدة لإنتاج البيض بالرحامنة، من أجل سرقة كمية من هذه المادة الغذائية.

وأوضح الزعيم أن “التنازل جاء استجابة لعدة اعتبارات؛ منها ما هو إنساني، وما هو عائلي وحزبي”، مضيفا: “ليس من شيمي رد طلب لوالدتي وعائلتي، وللأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، ولجمعيات المجتمع المدني”.

وفي تصريح لهسبريس، أكد المتحدث نفسه أن مصير المقاولات الاقتصادية بيد عمالها، الواعين بأداء الواجب المهني للحفاظ على استمرارها، لأنها توفر فرص الشغل، موردا: “يجب تحسيس العمال بأهمية المقاولة في التنمية المحلية والوطنية، ومحاربة السرقة التي تهدم فرص الشغل”.