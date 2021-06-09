البرلمان الأوروبي يوافق على السفر بـ"جواز كورونا"

وافق البرلمان الأوروبي على تبني وثائق سفر خاصة بتلقي لقاح “كورونا” من شأنها السماح بالسفر داخل الكتلة الأوروبية دون الخضوع للحجر الصحي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه يتعين، كخطوة أخيرة، أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بهذه الوثائق.
ويتعين أن يبدأ العمل بالوثائق في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27 بحلول الأول من يوليوز المقبل، وسوف تقدم دليلا على أن حاملها تم تطعيمه أو تعافى من الفيروس؛ أو ثبتت سلبية إصابته بفيروس “كورونا” مؤخرا.
ربي يدير شي تأويل الخير ويسهل امور جميع المغاربة المهاجرين خارج ارض الوطن
داءما نفس الشيء….مادا عن الدين تلقو اللقاح الصيني؟؟؟هل مسموح لهم بالسفر الى فرنسا؟؟؟
وهل تكلمت الحكومة المغربية مع الإتحاد الأوروبي لقبول جواز سفرنا الصحي المغربي خصوصا الملقحين بسينوفارم ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟
كلشي معترف بفاعلية التلقيح و بجواز كرونا الا المغرب يفرض على الجالية المغربية بالإمارات شروطا تعجيزية رغم اجرائهم للتلقيح !!! خاصهم رخصة استثناىة تمكنهم دخولهم لبلدهم بسبب ظروف قاهرة كابن شي ظروف قاهرة أكثر من انهم ما زاروش بلادهم و احبابهم وواليديهم أكثر من سنتين؟؟ زائد pcr زائد الحجر لمدة عشرة ايام ما هذا العبث راكم قهرتوهم و سببته لهم الحزن والاكتئاب و الفقصة خففوا عنهم هذه الإجراءات الظالمة وخليو الناس يزوروا حبابهم رآه لعمر قصيييير و الوالدين ها هما كاينين ها هما مشاو عند الله والله إلى حرام عليكم شوفوا من حالهم راهم مشوقين بزاااااف يعيدوا مع حبابهم و فبلادهم جزاكم الله خيرا
دول الديمقراطية والحرية سبحان الله هدا اسمه التلقيح الاجباري ههههههه يله اصحاب الدول العالم الثالت نسخ و طبق. هدا مجرد لقاح تجريبى وبهده الطريقة سوف يتم قبول أي لقاح كيفما كان نوعه المهم أن نسافر. والقادم أحلى