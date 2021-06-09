البرلمان الأوروبي يوافق على السفر بـ"جواز كورونا"

البرلمان الأوروبي يوافق على السفر بـ"جواز كورونا"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 9 يونيو 2021 - 11:31

وافق البرلمان الأوروبي على تبني وثائق سفر خاصة بتلقي لقاح “كورونا” من شأنها السماح بالسفر داخل الكتلة الأوروبية دون الخضوع للحجر الصحي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه يتعين، كخطوة أخيرة، أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بهذه الوثائق.

ويتعين أن يبدأ العمل بالوثائق في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27 بحلول الأول من يوليوز المقبل، وسوف تقدم دليلا على أن حاملها تم تطعيمه أو تعافى من الفيروس؛ أو ثبتت سلبية إصابته بفيروس “كورونا” مؤخرا.

البرلمان الأوروبي جواز التلقيح فيروس كورونا وثائق السفر

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • مهاجر مغربي
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 11:41

    ربي يدير شي تأويل الخير ويسهل امور جميع المغاربة المهاجرين خارج ارض الوطن

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سينوفارم...
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 11:42

    داءما نفس الشيء….مادا عن الدين تلقو اللقاح الصيني؟؟؟هل مسموح لهم بالسفر الى فرنسا؟؟؟

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سينوفارم
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 11:44

    وهل تكلمت الحكومة المغربية مع الإتحاد الأوروبي لقبول جواز سفرنا الصحي المغربي خصوصا الملقحين بسينوفارم ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أم الغيث
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 11:54

    كلشي معترف بفاعلية التلقيح و بجواز كرونا الا المغرب يفرض على الجالية المغربية بالإمارات شروطا تعجيزية رغم اجرائهم للتلقيح !!! خاصهم رخصة استثناىة تمكنهم دخولهم لبلدهم بسبب ظروف قاهرة كابن شي ظروف قاهرة أكثر من انهم ما زاروش بلادهم و احبابهم وواليديهم أكثر من سنتين؟؟ زائد pcr زائد الحجر لمدة عشرة ايام ما هذا العبث راكم قهرتوهم و سببته لهم الحزن والاكتئاب و الفقصة خففوا عنهم هذه الإجراءات الظالمة وخليو الناس يزوروا حبابهم رآه لعمر قصيييير و الوالدين ها هما كاينين ها هما مشاو عند الله والله إلى حرام عليكم شوفوا من حالهم راهم مشوقين بزاااااف يعيدوا مع حبابهم و فبلادهم جزاكم الله خيرا

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سالمى
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 12:16

    دول الديمقراطية والحرية سبحان الله هدا اسمه التلقيح الاجباري ههههههه يله اصحاب الدول العالم الثالت نسخ و طبق. هدا مجرد لقاح تجريبى وبهده الطريقة سوف يتم قبول أي لقاح كيفما كان نوعه المهم أن نسافر. والقادم أحلى

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
رسالة المخارق إلى الطبقة العاملة
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 22:06 32

رسالة المخارق إلى الطبقة العاملة

صوت وصورة
صعوبة امتحان مادة الفيزياء
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 20:50 21

صعوبة امتحان مادة الفيزياء

صوت وصورة
عشر سنوات لمؤسسة المتاحف
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 19:41 1

عشر سنوات لمؤسسة المتاحف

صوت وصورة
تفاؤل تلاميذ الباك بوجدة
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 17:41

تفاؤل تلاميذ الباك بوجدة

صوت وصورة
أخنوش يقترح "جواز الشباب"
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:01 67

أخنوش يقترح "جواز الشباب"

صوت وصورة
كواليس "موعد مع الخيانة"
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:59

كواليس "موعد مع الخيانة"