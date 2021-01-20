البرلمان العربى يوافق على إنشاء مرصد حقوقي

البرلمان العربى يوافق على إنشاء مرصد حقوقي
صورة : أرشيف
الأربعاء 20 يناير 2021 - 13:38

وافق البرلمان العربي على إنشاء “المرصد العربي لحقوق الإنسان”، بهدف رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.

وبحسب بيان للبرلمان العربي، اليوم الأربعاء، سيتولى المرصد “إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير الم سيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من إدعاءات واتهامات باطلة”.

وأضاف البيان أن المرصد سيتولى دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان، في الدول العربية، واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.

ونقل المصدر عن رئيس البرلمان العربي، عبد الرحمن العسوم، أن المرصد سيطلق “المؤشر العربي لحقوق الإنسان”، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها الم حرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان.

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