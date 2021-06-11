البرلمان العربي يتضامن مع المغرب بجلسة طارئة

تفاعلا مع القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المغرب ومناقشته، سيعقد البرلمان العربي جلسة طارئة بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.
وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان، الجمعة، أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة، “يأتي انطلاقا من اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر”.
وذكر العسومي أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة وحلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا، مبرزا أن إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة.
الأوروبيون يساندون بعضهم البعض حتى ولو كانوا على خطأ الديمقراطية يناشدونها إلا فيما بينهم وهذا يسمى النفاق. على المغرب أن يتعامل اقتصاديا مع بريطانيا البرازيل الهند الصين روسيا الدول العربية والإفريقية….وان يبتعد عن أوروبا التي تتعامل معنا بازدراء.
إذا كانت اسبانيا و الإتحاد الأوروبي يظنون أن المغرب لا يقوم بعمله في محاربة الهجرة كما يجب .. فالحل بسيط جدا :
إعفاء المغرب من مهمته ، و تعيين دولة أخرى مكانه , كإسبانيا نفسها مثلا !!
و لتبسيط الفكرة للرأي العام الدولي :
لا يوجد تعاون أو شراكة من طرف واحد ..
– فالتعاون أو الشراكة تكون بين طرفين أو أكثر ،
– و الإعتماد على النفس يكون من طرف واحد .
و اتمنى أن يكون لأوروبا مستوى دراسي كافي، لفهم هذه المعادلة البسيطة :
حماية المغرب لحدود و أمن أوروبا = حماية أوروبا لحدود و أمن المغرب .
موقف يبقى للتاريخ ولكن في نفس الوقت يجب إدانة تواطؤ النظام الجزائري مع إسبانيا للإضرار بمصالح المغرب وحبذا لو تطرد الجزائر كما طردت سوريا من الجامعة العربية
لو إتحد العرب لكونوا كيانا قويا عسكريا و علميا و اقتصاديا و لكن مع الأسف أمثال أخنوش و عصيد ح فرنسية و يهودية يضعون العصا في العجلة!
و قد أصدر البرلمان العربي قرار التضامن الكامل مع المملكة جيث صوتت كل الدول بنعم ما عدا إمتناع قطر و صوتت دويلة واحدة ب “لا” طبعا المقصودة المقاطعة الثالثة الفرنسية الإسبانية
شكرا للبرلمان العربي على هذا التدخل حتى تعرف اسبانيا و الاتحاد الأوروبي أن المغرب ليست وحدها
من المفروض هكذا يجب يكون .. ليست أوروبا وحدها لديها برلمان يدافع عن أعضاءه…
يجب أخذ موقف عملي يتجلى في اجراءات ملموسة كرد على المس بمقدسات المغرب من طرف اوروبا، لن نقبل الا الحزم والرد بقوة عليهم. المغرب له سيادة على كل اراضيه، وسنستعيد الصحراء وسبتة ومليلية ان شاء الله.
سبق و ان صرح وزير الخارجية بوضوح تام و علني “لا نفهم اسبانيا و هل تريد التضحية بمصالحها في المغرب؟” و قد اعادها الوزير مرتين- لكن الحكومة الاسبانية تمادت في الغي و الضلال و انحنت للاحزاب الصغيرة الراديكالية و العنصرية التي تدفع الى التطرف يمينا و يسارا و عند الامتحان تهرب و تفر و تترك الحكومات في حيص و بيص و لا حلول لها اللهم الشعرات النارية الرومنطيقية الطوباوية- ثم ان اسبانيا رغم انها جارة لم تعطي الاهتمام الكافي للمغرب ثقافيا و لغويا حتى يكون التعاون و التواصل عميقا اخويا لان لاسبانيا علاقات كثيرة مع المغاربة بل روابط الدم…و في اسبانيا لا تجد مثقفا او فنانا يهتم بالمغرب اللهم خوان غويتيسيلو رحمه الله و الذي كان يحب المغرب و المغاربة و اكثر اخوية لان المثقفين الاسبان الاخرين لهم عقدة نقص مع اوربا الشمالية بخلاف الانجليز و الامريكان و الفرنسيين لهم علاقات ثقافية فنية بالمغرب الخ مثل هاريس و باولز و بيكيت و واتربوري و تينسي وليامز و دولاكروا و ماني
شكرا للاخوان العرب على هذه الوقفة إلى جانب إخوانكم المغاربة ،أشك في رأي أحدهم الذي اضحى المغرب موضوعه و شغله الشاغل . الله يلطف بنا جميعا و نتحد ضد كل التحديات التي تواجه الأمة العربية .وترمي بخلافاتنا جانبا لصالح رفاهية وتقدم أبنائها .
نعم لهذا التدخل، يجب وقف هذا الإتحاد عند حده، فكما يجري مع المغرب سينطبق على جميع البلدان العربية، المسألة بين المغرب وإسبانيا، لماذا لم يذكروا إبراهيم غالي؟؟؟
هم يريدون زعزعة أي دولة تنعم بالأمن والأمان، والمغرب كمثال لهذا الأمان،
فتدخل البرلمان العربي سيعطي سبغة خاصة، وتدفع بالدول العربية للأمام، وليأخدوا العبرة مستقبلا
الله الوطن الملك
اجزم بان تعاليقنا على صدر جريدتنا الغراء هسبريس ربما يكون له صدى وهدا ما طالبت به فور صدور قرار البرلمان الأوروبي فقد كتبت بان البيان كان محتشم جدا وعليهم دعم المغرب اكثر
واطالب اليوم ايضا من الدول الأفريقية والعربية والأشقاء ان يخرجوا عن صمتهم لمؤازرة المغرب
نعم اعرف انه قد يكون في الكواليس ولكن السياسة احيانا تريد الوضوح
هل أوروبا اكثر تلاحما وانسانية اكثر من العرب والمسلمين
السنا اصحاب حق ندافع عن حقوقنا فقط
يريدون تمزيقنا في الجنوب ونصمت
ويستعمروننا في الشمال ونصمت
ويستقبلون أعداءنا في واضحة النهار وبطرق مافيوزية ويطالبون منا الصمت
يريدون ان نحرس حدودهم بالمجان ونصمت
بالله عليكم أين اخطا المغرب. هذا السؤال اوجهه لبعض المعلقين الدين يلومون السيد بوريطة
اقول لهولاء تبا لكم والويل لمن لا غيرة له وحب الأوطان من الإيمان عاش المغرب وعاش الملك والموت والخزي للأعداء الوطن في كل مكان
خوك خوك لا يغرك صاحبك وكما يقول المثل تتصايح وتعرف اماتها المغرب قدره ان يكون الى حانب امته العربية ولو نهق الناهقون فاروبا التي نتعلق بها ايما تعلق لا تعيرنا اهتماما ولا ترى لنا الا كغرباء او برابرة مند الازل وخيرنا فى وحدتنا كعرب ومسلمين وليس اتباع وعبيد للغرب كفى
نتمنى أن تكون هذه الخطوة من البرلمان العربي إيجابية في توحد كلمة العرب ضد كل الأطماع الأوربية في التفريق بين الدول العربية والإسلامية وأن تكون بداية خير على العرب ورد وتوحيد كلمتهم. نتمنى ذالك من الله تعالى
هكذا نود ان نكون يدا واحدة ضد من يمس وحدتنا وكرامتنا، مرحبا بالاخوة العرب في دعمهم لنا في سعينا للقضاء على الاستعلاء الغربي والنظرة الدونية للعرب والمسلمين لديهم ولسعيهم لاضعاف المغرب من خلال تقسيم المقسم، لم يكفهم تفكيكنا في السابق ويستمرون في ذلك ولكن والله الذي بعث محمد خاتم الانبياء لن ندعهم وسنبقى لهم بالمرصاد ندا لند مهما طال الزمن، الله مولانا ولا مولى لهم.
رغم ان الاغلبية غير متفقة مع استخدام القاصرين و لكن بالنسبة الي هو احسن حل لان الان اصبح المغرب يطالب باسترجاع سبتة و مليلية و لهدا اسبانيا ارادت تحويل الانظار فادا كانت مليلية و سبتة مدينتان اوربيتان فحتى كاطالونيا والباسك و الاندلس مناطق افريقية