البرلمان العربي يتضامن مع المغرب بجلسة طارئة

تفاعلا مع القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المغرب ومناقشته، سيعقد البرلمان العربي جلسة طارئة بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان، الجمعة، أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة، “يأتي انطلاقا من اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر”.

وذكر العسومي أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة وحلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا، مبرزا أن إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة.