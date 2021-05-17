البرلمان يدين جرائم إسرائيل .. و"البيجيدي" يطالب بإغلاق "مكتب الاتصال"

أدانت مكونات مجلس النواب، اليوم الاثنين، بشدة، العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وثمنت الخطوات الملكية بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وطالب فريق حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي خصص جزء منها للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي.
وشدد الفريق الأغلبي على أن المغرب “لا يمكن أن يكون على نفس المسافة بين الطرفين، بل اختار الانحياز إلى الشعب الفلسطيني والبحث عن كل أشكال التضامن معه”، وندد بـ”الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت الأطفال والشيوخ وكل المدنيين”.
واعتبر “البيجيدي” أن دولة إسرائيل بنيت من طرف “ميليشيات إرهابية وارتكبت العديد من المجازر والمذابح المعروفة على مر التاريخ”، مشيرا إلى أن إسرائيل “لا يمكن أن تكون دولة طبيعية أو دولة عادية”، وزاد أن الممارسات الإسرائيلية “لا تترك أي مجال لإقامة علاقات مع هذا الكيان الصهيوني”.
من جهته، أدان فريق حزب الأصالة والمعاصرة القصف المتواصل على قطاع غزة ومحيطه، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات أبانت مرة أخرى أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية ومحورية لدى الشعوب العربية والإسلامية، مدينا أيضا استهداف “آلة القتل الإسرائيلية لمقرات حكومية ومواقع للمقاومة وأحياء سكنية وبرج الجلاء الذي يضم مقرات مؤسسات إعلامية بهدف طمس الحقيقة”.
وأكد “البام”، في تدخله، أن هذه الممارسات هي “جرائم كاملة الأركان تستدعي التدخل الفوري”، داعياً إلى انعقاد لجنة القدس للخروج بمبادرة عربية قوية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الوضع الخاص للقدس.
واستنكر فريق التجمع الدستوري بالغرفة الأولى “الهجوم الوحشي بالأسلحة الجوية والبرية والترويع المستمر للمدنيين واستهداف المنازل ومنشآت فلسطينية”، مشيدا بمواقف المغرب المشهود بها دوليا والمعبر عنها ميدانيا في دعم الفلسطينيين.
ونوه الفريق النيابي للتجمع الدستوري بالجهود السلمية التي يقودها الملك محمد السادس من مواقعه المختلفة، “بعيدا عن المزايدات الكلامية والتصريحات الرنانة”.
الفريق الاستقلالي اعتبر من جانبه أن ما يجري اليوم، هو بمثابة “إرهاب دولة من أجل إبادة أصحاب الأرض ومحاولة تهجيرهم”، مستغربا الصمت المريب للمجتمع الدولي وتستره على الأعمال العدوانية.
وثمن الفريق الاستقلالي مواقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الثابتة من القضية الفلسطينية وحماية المقدسات في القدس الشريف والوقوف في وجه الاستفزازات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بهدف تهويد المدينة المقدسة.
واستغرب الفريق الحركي الهجوم العدواني الذي لم يحترم مشاعر المسلمين حتى في شهر رمضان، معتبرا هذه الممارسات تتحدى جميع قرارات الأمم المتحدة ومواقف المنتظم الدولي وقرارات حقوق الإنسان.
وأكد الفريق الحركي أن “العنف لا يمكنه إلا أن يغذي مشاعر الحقد ويعصف بجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة”، مشيرا إلى أن المواقف المبدئية “لا يمكن أن تكون أبدا محل مزايدات أو إعطاء الدروس للمغرب من طرف أي كان”.
بدوره، عبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن غضبه من حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، مشيدا بمواقف المملكة التاريخية منذ عقود في دعم القضية الفلسطينية.
وشدد الفريق الاشتراكي، في كلمة له بالمناسبة، على أن “زمن النكبة ما زال مستمرا”، معتبرا أن الشعب الفلسطيني قدم ما يكفي من تنازلات لتحقيق السلام.
من جانبها، أدانت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية “العدوان العسكري الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية”، ووصفت ذلك بـ “جرائم حرب ضد الإنسانية” وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
المغرب سقط في الفخ لانه طبع ولم يغير شيئ بملف الصحراء و اذا قطع علاقاته مع اسرائيل ستنتقم منه ..
ومافاءدة الادانة ؟ سبقوكم للادانة وبشدة ، هرمنا من سماع هذه العبارة .
أتقوا الله في اخوانكم وفي الأقصى يا مطبعين . بماذا ستلقون الله غدا ؟؟؟.
تعليق الاتصالات مع اسراءيل يقابله تعليق الاعتراف بمغربية الصحراء ! البيجيدي خصو يعاود النظر في السياسة ديالو تجاه بلادو المغرب.. والا؟؟؟
البيجيدي وقع على التطبيع في صفة العثماني والان يطلب اغلاق مكتب الاتصال.
اليس هذا هو النفاق بام عينيه.
j’aime beaucoup pjd merci pour les efforts .
حزب العدالة والتنمية يريد الإصطياد في الماء العاكر هناك من يزايد على المغرب في ما يخص التطورات الحاصلة في فلسطين من بعض المناوئين للمغرب لكن خرجات الباجدة لا يمكن قبولها
يجب على المغرب ان يغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط
ردا على هده الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الإسلامية
وعلى اخوتنا الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك إنهم بهاده العمليات العسكرية في المقدسات الإسلامية يستفزوننا نحن المسلمون في العالم بأسره
أليست هته إسرائيل من طبعتم معها؟ أ لم تدركون أنه سيأتي يوم و ستقتل أطفال فلسطين. لم تأخذو بعين الاعتبار موافقة الشعب المغربي و طبعتم دون إذنه و بررتم ذلك بأن مصالحنا تحتم وضع أيدينا في أيادي من لطخت أيديهم بدماء إخواننا الفلسطينيين. من أجل كسب قضية الصحراء. تبا لقضية الصحراء في مقابل خسارة قضيتنا الأولى ألا و هي القضية الفلسطينية.
ليسمعكوم يقول البيجيدي مياكل مينعس ولا دوك البرلمانيين ،اسيرو شوفو على متانزو تخربيق هذا.الحكومة يالله شهر باش دارو التطبيع مع إسرائيل وابرم معهم العديد من الصفقات منافقين خداعين فيكم غير الشفوي يا حكومة لبروباكندا.انشري يا هسبريس
برلمان صوري عبثي دوره تمرير القوانين التي تفرض عليه من طرف من بيدهم الامر المتحكمين الذين لا يعرفون هل هناك برلمان او هناك أصلا شعب !!
ما الفائدة من التنديد والشجب مجرد كلام لا طائل منه. نريد خطوات ملموسة مثل الغاء التطبيع مع هذا الكيان المجرم وطرد الصهاينة من المغرب ودعم المقاومة بالمال والسلاح
اقول لتجار الدين سيرو تكمشو و لا تحاولو الركوب على القضية الفلسطينية لحفظ ماء وجهكم و للرفع من اسهمكم ، مصلحة البلاد العليا فوق كل اعتبار ، و فتح مكتب إسرائيل أو غلقه ليس من اختصاصكم ، فهناك عاهل هو أدرى بمصالح البلاد ولا يستغل الأمر في حسابات انتخابية
من وقع وثيقة التطبيع..اكيد ليس الشعب ولكن السي البيجيدي العثماني و كل الاحزاب هللت و طبلت للتطبيع ..النفاق
#الشعب_يريد_انهاء_التطبيع_مع_اسرائيل
هذا يعني بكل تأكيد ان بايدن رفض الاعتراف بمغربية الصحراء ،،يعني المغرب تقولب والحمد لله…وبالتالي فلم يعد الاسرائيليبون اخوة لنا ولا مرحب بهم في للد الاجداد ..ومع كل هذا لا نستغرب ان من يستنكر اايوم هو من طبع ورحب بالامس ،،،البجيدي ..هو يطبع والبيجيدي يستنكر ..عشاق ملال ..اللاعب حميدة والرشام حميدة ..شوهتم هذا البلد بغبائكم ،،واين تلك الديبلوماسية العبقريةوالحكيمة لصاحب الجلالةالتي تغنيتم بها اثناء التطبيع ..ابسط مواطن في المغرب كان يعرف بانه المغرب تم الضحك عليه من طرف الصهاينة ،،ونؤكد لكم بانه لن يتم التنصل من الااتفاق ..ولا تجميده. او تعطيله ،،وكل ما في الامر ان الاسذائيليون مشغولون اليوم بابادة سكان غزة وتهويد القدس ولا يولونكم اي اهتمام
Volte-face grave,le Maroc en pâtira!L occiden et Israel prendront note et abandonneront le Maroc à son sort concernant le notre Sahara
البرلمان ليس له اي دور، البيجيدي يطالب لحفظ ماء الوجه والتعلق بقشابة المخزن المتصهين للحفاظ على دوره الوظيفي فقط، اذكر، الحزب اليساري القديم الذي تمخزن، قال، انه يساند المبادرات المخزنية، اي انه ليس لديه اي مشروع اقتصادي، او اجتماعي، المغرب دولة الفرد الواحد، لا نعرف متى وكيف ولماذا تتخذ القرارات المصيرية، غزة هو الوطن العربي الوحيد الغير تابع
السلام .اش من اغلاق المكتب لي طا الله عطاه مجرد تحسين الصورة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل بقطع العلاقات والشعارات الفارغة، سيتم تحرير القدس؟؟؟؟
ألأحزاب المنافقة بوجهين .. يتواصلون مع الصهاينة ويبرمون معهم الاتفاقيات وفي جانب آخر يريدون قطع الاتصال.. على العموم الفلسطينيون يريدون الدعم العسكري والمادي لنصرة غزة والقدس بلد المعراج
مطالبة العدالة بإغلاق المكتب الاسرائيلي محرد مناورة انتخابية. كيف البارحة وقعت واليوم لك هذا المطلب؟ يقتل القتيل وبمشي في جنازته. ثم نعلم جيدا ان كثرة المشاكل تركتكم تتمنون لو يبقى المواطن فيالحجر الصحي على طول.. عوض ان تحلوا المشاكل مشكلة مشكلة تتركونها تتراكم.
البلد الوحيد في الكرة الأرضية لعندو حزب حاكم وفي نفس الوقت معارض….معرفتش واش هذا فضل من الله ولا عقوبة بتلانا لله بيها مع هاد لإخوان المتأسلمين.
البيجيدي هو من وقع استئناف العلاقة الديبلوماسية بين المغرب واسراءيل،،
يبيعوا القرد ويضحكو على من شراه؟!
* يمكن إعتبار ما نرى ، مناوشات هدفها إرهاق و إستسنزاف إسرائيل ، ماديا و معنويا ،
لتتدخل فيما بعد جبهات أخرى لتوريط إسرائيل و إغراقها . كما يبدو أن هناك تنسيق تام
بين جميع الجبهات . و يبدو أيضا أن هناك دول غير عربية و غير إسلامية ، أعضاء
من دول المحور . سترينا الأيام .
* أما المغرب عليه الأخذ بعين الإعتبار حسب كل المتغيرات . الراس اللي ما يدور كدية .
اذا غلق مكتب الاتصال الإسرائيلي ارفع القبعة عاليا لهذه الحكومة واعتبره انجازا تاريخيا .التطبيع اصبح الان مشاركة في الجريمة…
البيجيدي يطالب باغلاق سفارة اسرائيل الصديقة التي كانت سببا في اعتراف امريكا بمغربية الصحراء و لم تعتدي في يوم من الايام على بلدنا بل اصبحت احد الداعمين المؤثرين لوحدتنا الترابية و لم يطالب باغلاق سفارات االدول المعادية فاقول لهذا الحزب ان قضيتنا الاولى هي الصحراء المغربية و لا شيئ يعلوا عليها فلسطين تبقى قضية المسلمين و لا تخص المغرب وحده فتازة قبل غزة.
من دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلن يكون هناك سلام أو أمن لأحد. الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون سويا العيش في أمن وسلام
راكم في الحكومة ونتوما لي حاكمين وخاصكم تغلقوه أم أنكم هي ديكور هههه علاش ماتستقلوش باش تبينو أنكم لستم كراكيز بيد حكام المغرب.علاش تتهتمو بغزة أكثر من تازة