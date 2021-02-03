أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
01:11
باحث يفكك إشكالية التنمية الزراعية عند المالكية
-
00:50
إعفاء مدير المركز الاستشفائي بوزان من مهامه
-
23:11
مواجهات بين رعاة رحل تجر ثلاثة أشخاص إلى العدالة
-
22:42
التخطيط: 5 جهات مغربية تضم 72 % من النشيطين
-
21:33
مؤسسة الشارقة للفنون تطلق "برائد أوركسترا"
-
20:20
جمعية الناشرين تقدم التصور الأولي لإنقاذ الصحافة
-
19:49
منتخب مالي يبلغ دور نهائي بطولة "شان 2021"
-
19:44
حموشي يوقف مؤقتا مسؤولا أمنيا بسبب التلقيح
-
19:14
إيفي: المغرب "يحتج" على تعنيف مراهقين بإسبانيا
-
18:41
تأخر اللقاح يخلق الاكتظاظ في مشافي تونس
-
18:21
"الكتاب" يجمد عضوية رئيس مجلس الصخيرات
-
17:23
توقف مؤقت لـ"أوطوروت" الرباط عين عتيق
وااااعرة هدي هههههههههههه
في الصميم
برافو
ناري اصحبي حرقتيلهم فهادي
هههه ضحكتيني الله افرحك . تحية للفنان الكاريكاتريست . ماشاء الله فنك غني عن اي تعليق .
ههههه و هذا العمل يسمى الفجور الإبداعي
لقد فجرت فيهم أسي عماد