البقالي يحقق أسرع توقيت عالمي في ملتقى روما‎

البقالي يحقق أسرع توقيت عالمي في ملتقى روما‎
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 10 يونيو 2021 - 22:50

أفلح العداء المغربي سفيان البقالي، مساء اليوم الخميس، في تحقيق أسرع توقيت عالمي للموسم في سباق 3000 متر موانع.

تألق البقالي جاء خلال مشاركته في ملتقى روما للعصبة الماسية، بعد أن حسم السباق في المركز الأول بتوقيت 8 دقائق و8 ثوان و54 جزءا من المائة، متقدما على العداء الإثيوبي بيكيلا تاديس تاكيلي الذي حقق زمن 8:10.56.

وحل العداء المغربي الواعد محمد تيندوفت في الرتبة الثالثة، محققا رقما قياسيا خاصا به، وهو 8:11.65.

أسرع توقيت عالمي رقم قياسي سفيان البقالي ملتقى روما

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