البنزرتي: الضغط المبكر وراء فوز الوداد بـ"الديربي"

أكد التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، أنه حاول الضغط على لاعبي الرجاء الرياضي منذ بداية المباراة، خلال “الديربي” الذي جمع الطرفين اليوم على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة العاشرة من “البطولة برو”، والذي انتهى لصالح الفريق “الأحمر” بهدفين دون رد.

وقال البنزرتي، في تصريح تلفزيوني عقب اللقاء: “حاولنا الضغط على الرجاء منذ البداية لإدخالهم مرحلة الشك؛ وذلك لأننا نعلم أنه فريق ممتاز، وقد تمكنا من الوصول إلى الشباك في مناسبتين خلال الربع ساعة الأولى من زمن شوط المباراة الأول”.

وتابع المتحدث نفسه: “بحكم أن الرجاء فريق مجرب، فقد توقعنا أن يضغط أكثر في الجولة الثانية. لهذا، قمنا بتعديل بعض الأمور، وقد كنا قاب قوسين أو أدنى من تسجيل الهدف الثالث؛ غير أننا لم نستغل الفرص بالشكل الجيد، كما أن التغييرات التي قمنا بها كانت حسب معطيات المباراة”.

كما تطرق “شيخ المدربين” للإصابة التي تعرض لها اللاعب محمد أوناجم، والتي اضطرته لمغادرة “المستطيل الأخضر” في الشوط الأول، مؤكدا أنها لا تدعو إلى القلق، وقد شعر بالآلام على مستوى العضلة الضامة.

من جانبه، أوضح جمال سلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، أنه كان يعلم أن هذه المواجهة لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن فريقه ضيّع المباراة في الربع ساعة الأولى، بعد أن استقبلت شباكه هدفين من ركلات ثابتة استغلها لاعبو الخصم بالشكل الصحيح في غياب التركيز من لاعبيه.

وواصل مدرب “النسور” قائلا: “بعد أن تأخرنا بهدفين عدنا في المباراة؛ لكننا لم نكن محظوظين، حيث ارتطمت الكرة بالقائم في مناسبتين. أشكر اللاعبين على مجهوداتهم، وأكيد أننا ضيعنا ثلاث نقاط، كما أننا لم نكن جاهزين بالشكل المطلوب على المستوى البدني، وسنسعى إلى التعويض في قادم المباريات”.

وتغلب فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم بهدفين نظيفين على حساب غريمه الرجاء الرياضي في مباراة “الديربي 129” التي جمعت بينهما مساء اليوم، حيث تناوب على تسجيل هدفي الفريق “الأحمر” كل من أيوب العملود وأشرف داري.

يُشار إلى أن الوداد قد رفع رصيده، بعد تغلبه على الرجاء، إلى النقطة الـ22 في صدارة ترتيب البطولة؛ فيما جمدت الهزيمة رصيد الفريق “الأخضر” في حدود 19 نقطة بالمركز الثاني، مع مباراة ناقصة الفريق “الأحمر”.