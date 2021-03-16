البنزرتي: الوداد الرياضي يلعب "كرة جميلة"

البنزرتي: الوداد الرياضي يلعب "كرة جميلة"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 17 مارس 2021 - 00:50

قال التونسي فوزي البنزرتي، مدرب نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، إن “الفريق الأحمر” يلعب كرة جميلة.

وأضاف ربان الوداد خلال الندوة الصحافية التي تلت تعادل “الأحمر” أمام حوريا كوناكري الغيني اليوم بصفر لمثله، لحساب رابع جولات دور المجموعات برسم دوري أبطال إفريقيا، التي ضمن خلالها الوداد التأهل إلى دور الربع: “الوداد يلعب كرة جميلة، سواء داخل ملعبنا أو خارجه. وعندما يكون الخصم قويا نرفع النسق، وهذا أسلوب الوداد”.

وأكد المدرب التونسي أن الوداد “كان منظما بشكل جيد، وخلق مجموعة من الفرص، ونتيجة التعادل السلبي مرحب بها من الطرفين”، وتابع: “أشكر الفريقين على المباراة التي قدموها”، وختم: “نقطة مهمة حققناها اليوم على الرغم من سعينا إلى الحصول على ثلاث نقاط”.

من جانبه أكد لامين ندياي، مدرب حوريا كوناكري، أن التعادل الذي حصده فريقه أمام الوداد الرياضي “منطقي وعادل”، وأضاف: “سيطرنا في العديد من أوقات المباراة إلا أننا لم نكن فعالين خلال العمليات الهجومية”، وزاد: “على أي حال فنحن نتوفر على لاعبين شباب مازالوا يكتشفون هذا الصنف من المنافسة”.

التعادل الوداد الرياضي حوريا كوناكري فوزي البنزرتي

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‫تعليقات الزوار

5
  • سكفاندري
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 01:01

    هههه نعم يلعب كرة جميلة و فين يوصل لفريق نصف النهائي اجي قوليهوم راه عيطات عليا الجامعة ديال تونس و خاصني نمشي لبي النداء …..

    -8
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  • footeux
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 01:07

    شكون اشكرك العروسة ؟؟ ماما أخلتي اُنَگفَة بنزرتي

    -4
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