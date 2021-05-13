البنزرتي: مباراة مولودية الجزائر "ديربي" مغاربي

قال التونسي فوزي البنزرتي، مدرب نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، إن المباراة التي ستجمع فريقه بمضيفه مولودية الجزائر، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين، يوم غد الجمعة، على أرضية ملعب 5 جويليه، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تعتبر بمثابة “ديربي” مغاربي يصعب التكهن بنتيجته.

وقال البنزرتي خلال الندوة الصحافية التي تسبق المواجهة: “ليست هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة، لأن كل لقاء له خصائصه ومعطياته الخاصة، كما أن من الصعب التكهن بنتيجة هذه المواجهة المنتظرة”.

وأضاف المدرب التونسي “أعرف جيدا الفرق الجزائرية بحكم مواجهتي لها في أكثر من مناسبة، كما أنهم يعرفون الوداد الرياضي، الذي يعتبر من أبرز الفرق في القارة السمراء، وهذا اللقاء بمثابة “ديربي” مغاربي قوي.

وأكد “شيخ المدربين” أن فريقه جاهز لهذا اللقاء، مشيرا إلى أن الفريق الذي يكون جاهزا على جميع المستويات يُعتبر الأفضل والأقرب للفوز. وأضاف أن جميع لاعبيه مستعدون للقاء، وأنه لا يهتم بغياب لاعب أو اثنين، بحكم أن البديل دائما ما يكون جاهزا للتعويض.

واختتم مدرب ممثل الكرة الوطنية في المسابقة الأغلى في إفريقيا تصريحه قائلا إن لاعبيه شعروا ببعض التعب والإرهاق النفسي وليس البدني، خلال شهر رمضان، متمنيا أن “تكون المباراة أمام المولودية جيدة، كما أن تواجد خمسة فرق عربية في ربع نهائي دوري الأبطال يعتبر أمرا جيدا بالنسبة للكرة العربية”.

يُشار إلى أن الوداد الرياضي سيحل ضيفا على مولودية الجزائر يوم غد الجمعة، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب 5 جويلية بداية من الساعة السابعة مساء.