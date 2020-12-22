البنزرتي يضع آخر اللمسات على كتيبة الوداد قبل موقعة باماكو

أجرى الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، آخر حصة تدريبية له بقيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي، استعدادا للمباراة المنتظرة يوم غد الأربعاء أمام مضيفه الملعب المالي، لحساب ذهاب مباريات الدور الثاني من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ووضع البنزرتي آخر “الرتوشات” على تشكيلة الفريق “الأحمر” من أجل تعويض الغيابات التي سيُعاني منها الفريق خلال هذه المواجهة، للعودة بنتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيكون الوداد محروما من ستة لاعبين خلال هذه المباراة، ويتعلق الأمر بكل من المدافع إبراهيم الشيخ كومارا ومتوسط الميدان سفيان المودن وأيمن الحسوني وأيوب بن شاوي وأمين فرحان بداعي الإصابة، بالإضافة إلى اللاعب يحيى جبران الذي لم يُرافق بعثة الفريق بعد أن تأكدت إصابته بفيروس “كورونا”.

وكانت أخبار قد تضاربت عن إمكانية غياب اللاعب محمد رحيم عن هذا اللقاء بسبب الإصابة؛ غير أنه شارك في الحصة التدريبية الأخيرة، وبات شبه جاهز للمشاركة في اللقاء، إذ قد يتجه “شيخ المدربين” إلى الاعتماد عليه في حال تلقى الضوء الأخضر من الطاقم الطبي.

وتُعتبر مواجهة الملعب المالي في غاية الأهمية بالنسبة إلى رفاق اللاعب وليد الكرتي، من أجل تجاوز فريق الملعب المالي ذهابا وإيابا، لبلوغ دور المجموعات من المسابقة الأغلى في القارة “السمراء”، لا سيما بعدما أكد الفريق “الأحمر” تفوقه في المواسم الأخيرة فارضا وجوده دائما في الأدوار المتقدمة.

يُشار إلى أن مباراة الوداد الرياضي ومضيفه الملعب المالي ستُجرى، بداية من الساعة الخامسة من مساء يوم غد الأربعاء، على أرضية ملعب 26 مارس بباماكو المالية.