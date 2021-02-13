"البنكا ليك" تتيح فتح حساب مصرفي بـ"سيلفي"

فتحت علامة “البنكا ليك” المصرفية الرقمية، التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، المجال أمام زبائنها لفتح حساب بنكي من خلال أخذ صورة “سيلفي” فقط.

وقال مسؤولو علامة “البنكا ليك” إن التطبيق الخاص بالخدمات المصرفية، الذي يتم تنزيله على الهواتف الذكية، يوظف تقنية التعرف على ملامح الوجه، من أجل ضمان أعلى درجات الأمان المتناسبة مع توجيهات بنك المغرب، أثناء فتح الحساب البنكي رقميا بشكل كامل.

وقررت العلامة إعفاء زبائنها الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، من كافة المصاريف المرتبطة بفتح الحساب المصرفي، إلى جانب حصولهم على بطاقتي “ماستر كارد” وطنية ودولية بشكل مجاني.

كما يتيح تطبيق “البنكا ليك” للزبائن الولوج إلى خدمات تحويل الأموال وأداء حساب الفواتير، إلى جانب تشكيلة من الخدمات الأخرى.